Dùng 12 ngoại binh, Nam Định hạ á quân Thái Lan

Ninh BìnhSử dụng toàn bộ ngoại binh, Nam Định đánh bại Ratchaburi FC 3-1 ở lượt ra quân bảng F AFC Champions League Two (ACL Two) 2025-2026, tối 17/9.

*Ghi bàn: Caio 35’, Brenner 52’ 57’ – Tana 60’.

Đối thủ của Nam Định là đương kim á quân Thai League 1. Từ đầu mùa, họ đã thắng ba và hòa một, đứng thứ hai giải đấu số một Thái Lan. Ngoài bảy ngoại binh sang Việt Nam, Ratchaburi còn có nhiều gương mặt từng lên tuyển Thái Lan như thủ môn Kampon, trung vệ Jonathan Khemdee hay tiền vệ Thanawat Suengchittawon.

Từ mùa 2024-2025, ở sân chơi châu Á, các đội bóng được sử dụng không giới hạn ngoại binh. Nam Định tận dụng tối đa quy định này, liên tục chiêu mộ các cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài. Trước Ratchaburi, chủ nhà đăng ký toàn bộ 12 cầu thủ ngoại, với 10 người trong đội hình xuất phát. Lý Công Hoàng Anh là nội binh duy nhất đá chính.

Lý Công Hoàng Anh (hàng dưới thứ ba từ phải sang) là nội binh duy nhất trong đội hình xuất phát của Nam Định ở trận thắng CLB Thái Lan Ratchaburi 3-1, tại lượt ra quân bảng F AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Thiên Trường, Ninh Bình, ngày 17/9/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Đội hình ngoại binh Nam Định từng đấu tập với đội tuyển Việt Nam ở đợt FIFA Days đầu tháng 9 và thắng đậm 4-0. Nhưng, trước hơn 15.000 khán giả tại sân Thiên Trường, họ mới có lần đầu phối hợp trong một trận chính thức.

Chủ nhà không kiểm soát bóng vượt trội, chơi còn thiếu gắn kết ở khoảng 15 phút đầu. Tuy nhiên, phẩm chất kỹ thuật và sức mạnh thể chất của từng cá nhân tạo nên khác biệt. Các tân binh như tiền đạo Nam Phi Percy Tau, hậu vệ trái Mitchell Dijks đều thi đấu tốt như kỳ vọng.

Phút 35, Mahmoud Eid phá bẫy việt vị ở biên phải trước khi treo bóng ra cột xa. Caio Cesar bay người vô-lê chân trái, đưa bóng đập đất vào lưới của Kampon.

Tiền vệ Nam Định Caio Cesar (áo trắng) ghi bàn mở tỷ số ở phút 35 trong trận thắng Ratchaburi FC 3-1 ở lượt ra quân bảng F AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Thiên Trường, Ninh Bình ngày 17/9/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Nam Định cũng hưởng lợi từ những pha đi bóng kỹ thuật và tốc độ từ Percy Tau – cựu cầu thủ Brighton thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Tiền đạo Nam Phi mở ra nhiều cơ hội cho đồng đội, dứt điểm bốn lần trước khi kiến tạo ở phút 52. Từ biên phải, Kevin Pham Ba ném biên xuống sát đường biên ngang để Tau khống chế bằng đùi rồi tâng chuyền cho Brenner vô-lê chân phải thành bàn.

Đến phút 57, hậu vệ Hà Lan Mitchell Dijks tạt từ biên trái đến cột gần để Brenner đánh đầu đập đất hoàn tất cú đúp. Anh cùng đồng đội chạy về cột cờ góc nhảy nhót, rồi ăn mừng bằng điệu bắn cung quen thuộc.

Khi tâm lý thoải mái, các ngoại binh của Nam Định cũng tận dụng để phô diễn kỹ thuật, trong đó nổi bật là cú rabona chuyền bóng của Dijks ở giữa hiệp hai.

Đại diện Thái Lan cũng có thời điểm tạo ra khó khăn cho chủ nhà. Trong hiệp một, họ có hai cơ hội mở tỷ số. Nhưng, Jakkaphan bấm bóng cắt ngang khung thành phút 27, còn Denilson đánh đầu hụt phút 29.

Cựu tuyển thủ Nam Phi Percy Tau (áo trắng) góp một kiến tạo cho Nam Định trong trận thắng Ratchaburi FC 3-1 ở lượt ra quân bảng F AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Thiên Trường, Ninh Bình ngày 17/9/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Sau ba lần thủng lưới, Ratchaburi tìm được bàn đầu tiên ở phút 60 sau một loạt đường chuyền ngang vòng 16m50. Denilson khống chế bóng lỗi trong vòng cấm nhưng vẫn kịp rướn chuyền để Tana sút căng. Thủ môn Caique giật mình nên đẩy không đúng tâm đưa bóng đập đất bay vào góc phải. Nếu không thành bàn, Ratchaburi nhiều khả năng cũng có phạt đền do trung vệ Lucas Alves chậm hơn nên đã sút trúng chân Denilson.

Trong khoảng 25 phút cuối, Nam Định thủ thế phản công. Phút 85, Eid đánh đầu nối vào lưới đối thủ nhưng không được tính vì lỗi việt vị. Đội chủ nhà cũng tung nốt hai ngoại binh là Kyle Hudlin và Kristoffer Normann vào sân. Trong khi đó, Ratchaburi phối hợp rời rạc khi các vị trí xuống sức, chấp nhận thua 1-3.

Ở trận đấu cùng bảng trước đó, đại diện Nhật Bản là Gamba Osaka cũng thắng Eastern FC của Hong Kong 3-1. Lượt trận thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 2/10, với trận Nam Định làm khách trước Eastern, còn Ratchaburi tiếp đón Gamba Osaka.

ACL Two 2025-2026 gồm 32 đội chia làm tám bảng, với bốn bảng khu vực Tây Á và bốn bảng Đông Á. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt theo thể thức sân nhà, sân khách, để chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng 1/8.

Đội hình xuất phát

Nam Định: Caique Santos, Lucas Alves, Walber, Mitchell Dijks, Kevin Pham Ba, Caio Cesar, Romulo, Lý Công Hoàng Anh, Percy Tau, Mahmoud Eid, Brenner

Ratchaburi FC: Kampon, Gabriel Kupa, Jonathan Khemdee, Jeremy Corinus, Tana, Thanawat, Jakkaphan, Jesse Curran, Kritsananon, Denilson, Negueba.

Hiếu Lương