Dulux Professional đầu tư sản xuất bền vững

Hãng sơn Dulux Professional thuộc AkzoNobel sở hữu nhà máy đạt chứng nhận LEED Gold, nâng cao giá trị công trình xanh tại Việt Nam.

Đại diện Dulux Professional cho biết, cho biết, doanh nghiệp đầu tư sản xuất xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm tác động môi trường ngay từ đầu chuỗi giá trị. Kết quả, tháng 8 năm nay, nhà máy sơn trang trí tại TP HCM của AkzoNobel được công nhận là nhà máy sơn và chất phủ đạt chuẩn LEED Gold (chứng nhận công trình xanh cao cấp của Hội đồng Công trình Xanh Mỹ).

Theo bà Nguyễn My Lan, Giám đốc Kinh doanh đơn vị Sơn trang trí, khu vực Đông Nam Á của AkzoNobel, để có chứng nhận này, các sản phẩm sơn trang trí phải đáp ứng được tiêu chí tối ưu chi phí, giảm phát thải carbon trong suốt vòng đời công trình - từ khâu thi công, vận hành đến bảo trì.

Nhà máy TP HCM của AkzoNobel. Ảnh: Dulux Professional

Theo công bố của Dulux Professional, ở bước thi công, công nghệ sản xuất sơn ngoại thất Dulux Professional WeatherShieldExpress cho phép tiết kiệm lượng sơn 13% (gồm sơn lót và sơn phủ; không bao gồm bột trét), rút ngắn thời gian thi công nhờ ít lớp hơn và không cần lót. "Điều này mang lại lợi ích trực tiếp về tiến độ và ngân sách, đồng thời góp phần giảm phát thải carbon trong giai đoạn xây dựng theo chuẩn xanh", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Ở khâu vận hành tòa nhà, công nghệ phản xạ nhiệt Keep Cool ứng dụng trong các sản phẩm sơn ngoại thất giúp giảm lượng nhiệt hấp thụ vào công trình, qua đó giảm chi phí tiêu thụ điện năng cho các thiết bị điều hòa - làm mát.

"Chi phí bảo trì cũng được giảm thiểu đáng kể, đặc biệt ở các công trình ven biển khi Dulux Professional WeatherShield Oceanguard cung cấp lời giải cho bài toán bảo vệ bề mặt ở nơi khí hậu khắc nghiệt. Các đặc tính kháng muối biển, bảo vệ màu sắc và chống rêu, nấm mốc giúp công trình duy trì vẻ ngoài bền đẹp, ổn định giá trị tài sản trong dài hạn", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Ngoài ra giải pháp WeatherShield Flexx hạn chế rạn nứt tường ngoại thất do biến động nhiệt, góp phần bảo vệ các mặt đứng công trình khi tiếp xúc lâu dài với nắng nóng, theo công bố từ nhà sản xuất.

Công trình sử dụng sơn Dulux Professional. Ảnh: Dulux Professional

Với dòng sơn nội thất, Dulux Professional Lau Chùi được sản xuất theo công nghệ chống bám bẩn. "Công nghệ này giúp duy trì trạng thái sạch sẽ cho bề mặt sơn nội thất, kéo dài chu kỳ sơn lại và giảm chi phí bảo dưỡng. Những lợi ích này chưa bộc lộ ngay trong ngắn hạn, song là tiêu chí không thể bỏ qua khi đánh giá hiệu quả tài chính dài hạn của mỗi dự án", đại diện Dulux Professional chia sẻ.

Các giải pháp sơn phủ bền vững tác động trực tiếp đến chất lượng không khí và sức khỏe người dùng. Vì vậy, Dulux Professional phát triển danh mục giải pháp sơn nội thất VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) thấp, minh bạch tác động môi trường EPD và đạt chứng nhận sản phẩm xanh - GreenGuard Gold.

"Những tiêu chí này có thể hỗ trợ dự án khi đánh giá theo các hệ thống công trình xanh như LEED, Lotus, Breeam hay Green Mark", đại diện Dulux Professional chia sẻ thêm.

Lan Anh