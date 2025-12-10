Dulux giới thiệu bộ ba sắc xanh cho mọi không gian sống

Ba sắc xanh nằm trong bộ sưu tập màu sơn mới mang tên "The Rhythm of Blues - Xanh thanh âm" của thương hiệu sơn Dulux phù hợp nhiều phong cách không gian sống.

"Màu Dulux của năm 2026 - The Rhythm of Blues - Xanh thanh âm" đem đến sắc xanh của ba màu sơn Free Groove 62BB 08/369 - Xanh phóng khoáng, Mellow Flow 10BB 39/100 - Xanh phiêu lãng và Slow Swing 66BB 06/077 - Xanh tĩnh lặng, để mọi gia chủ đều có thể tìm được một sắc xanh cho riêng mình.

"The Rhythm of Blues - Xanh thanh âm" được lựa chọn là màu Dulux của năm 2026. Ảnh: Dulux

Song hành cùng bộ ba sắc xanh chủ đạo, các chuyên gia màu sắc từ Tập đoàn AkzoNobel (tập đoàn sở hữu thương hiệu Dulux) cũng giới thiệu ba bảng màu xu hướng tương ứng. Đầu tiên là Xanh tĩnh lặng (The Slow colour story), sử dụng những gam màu đậm và mang hơi hướng mùa đông, giúp mang lại cảm giác thanh thoát mà vững chãi, yên bình và tinh tế cho không gian. Tiếp đến là bảng màu Xanh phiêu lãng (The Flow colour story) với các sắc thái nhẹ nhàng, thư thái, "thổi" vào không gian cảm giác ấm cúng, thân thuộc để kết nối với những người xung quanh. Cuối cùng, bảng màu Xanh phóng khoáng (The Free colour story) với những gam màu tươi vui, rực rỡ, khơi dậy nguồn năng lượng tích cực và tràn đầy hứng khởi cho không gian.

Chia sẻ về ý nghĩa của bộ sưu tập màu sắc năm nay, bà Nguyễn Phi Anh Đào, Giám đốc Tiếp thị và Quản lý sản phẩm khu vực Đông Nam Á và Việt Nam, đơn vị Sơn trang trí của AkzoNobel, cho biết màu sắc không chỉ là lớp sơn phủ mà còn là ngôn ngữ của cảm xúc. Với "Màu của năm 2026 - The Rhythm of Blues – Xanh thanh âm", bà mong muốn mang đến cho khách hàng cảm hứng để thể hiện nhịp điệu không gian sống. "Dù họ yêu thích sự bình yên, muốn kết nối yêu thương hay khao khát bùng nổ đam mê, bộ ba sắc xanh chuyển điệu này cùng các bảng màu đi kèm sẽ là nguồn sáng tạo vô hạn, giúp người dùng tạo nên không gian mơ ước", bà nói.

Bà Nguyễn Phi Anh Đào tại buổi ra mắt sự kiện "Pop-Up Office mùa 4" với chủ đề "Rhythm of Space - Nhịp điệu của không gian" diễn ra vào ngày 29/11, tại TP HCM. Ảnh: Dulux

Đặc biệt, năm nay, tại Việt Nam, Dulux tiếp tục đồng hành cùng Tạp chí Elle Decoration Việt Nam trong chuỗi sự kiện "Pop-Up Office mùa 4" với chủ đề "Rhythm of Space - Nhịp điệu của không gian", được lấy cảm hứng từ chính "Màu của năm 2026". Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 29/11 đến 24/12, tại DSpace (TP HCM), với 3 phân khu chức năng được biến tấu linh hoạt dựa trên tinh thần của bộ ba Xanh thanh âm.

Nói về sự kết hợp này, bà Nguyễn Phan Thùy Dương, Chủ biên Tạp chí Elle Decoration Việt Nam, cho biết chủ đề "Pop-Up Office" được phát triển trực tiếp từ "Màu của năm 2026". Theo bà, sự chuyển điệu tinh tế của bộ ba màu sắc từ êm đềm, sâu lắng đến phóng khoáng, tự do là chất liệu cốt lõi giúp họ sáng tạo nên những không gian biến đổi linh hoạt và dẫn dắt cảm xúc.

"The Rhythm of Blues - Xanh thanh âm đã kể được câu chuyện của thời đại và truyền cảm hứng về xu hướng màu sắc cho lĩnh vực thiết kế nội thất, xây dựng, triển lãm...", bà nói.

Bên cạnh ứng dụng trong lĩnh vực sơn trang trí, bộ màu của năm nay còn được thiết kế để truyền cảm hứng cho nhiều ngành công nghiệp khác như hàng không, ôtô, điện tử tiêu dùng và kiến trúc.

Bà Nguyễn Phan Thùy Dương, Chủ biên Tạp chí Elle Decoration Việt Nam, chia sẻ về "Màu của năm 2026". Ảnh: Dulux

AkzoNobel là một tập đoàn đa quốc gia của Hà Lan, một trong những doanh nghiệp đứng đầu thế giới về sản xuất sơn và chất phủ cho cả ngành công nghiệp và người tiêu dùng. Tập đoàn nổi tiếng với các thương hiệu dẫn đầu như: Dulux, Sikkens, International, Interpon, và là nhà cung cấp các hóa chất chuyên dụng, hoạt động tại hơn 150 quốc gia.

Hải My