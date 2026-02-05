Ducati Scrambler Rizoma độc nhất Việt Nam giá 529 triệu đồng

Phiên bản kỷ niệm 10 năm dòng Scrambler được Ducati kết hợp hãng phụ kiện Rizoma thiết kế, về Việt Nam một chiếc.

Phiên bản đặc biệt của dòng môtô hạng trung thuộc hãng Italy có tên gọi đầy đủ Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition. Đây là bản kỷ niệm 10 năm dòng Scrambler có mặt trên thị trường (mở bán từ 2015), sản xuất 500 chiếc trên toàn cầu. Bản về Việt Nam có số thứ tự 362.

Điểm nhấn trên Scrambler bản đặc biệt là nhiều chi tiết do Rizoma - hãng phụ kiện Italy chuyên cho môtô thể thao - cung cấp. Gương chiếu hậu, nắp bình xăng, gác chân và các tấm ốp bảo vệ trên xe đều bằng nhôm nguyên khối của Rizoma.

Scrambler Rizoma sở hữu dàn áo màu trắng, đen kết hợp màu hồng kim loại Metal Rose do Rizoma thiết kế. Tạo hình tổng thể giữ nguyên so với bản tiêu chuẩn.

Mẫu xe Ducati có trục cơ sở 1.449 mm, chiều cao yên 780-810 mm tùy phụ kiện đi kèm. Xe mang thiết kế pha trộn nét cổ điển và hiện đại, phù hợp nhu cầu đi phố hoặc di chuyển đường dài.

Các trang bị tiêu chuẩn trên xe như màn hình TFT 4,3-inch, hệ thống chiếu sáng full-LED. Bên cạnh đó là phuộc hành trình ngược phía trước, giảm xóc lò xo trụ đơn phía sau, phanh đĩa cả hai bánh kèm công nghệ chống bó cứng phanh ABS.

Scrambler lắp động cơ dung tích 803 phân khối, công suất 73 mã lực, mô-men xoắn 65,2 Nm, hộp số 6 cấp. Các công nghệ hỗ trợ như ABS trong cua, kiểm soát lực kéo, sang số nhanh, tùy chọn chế độ lái.

Giá của Ducati Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition là 529 triệu đồng, bán một chiếc tại Việt Nam, nhập Thái Lan và đã có chủ nhân. Phiên bản tiêu chuẩn của xe giá 359 triệu đồng.

Tại Việt Nam, đối thủ chính của Ducati Scrambler là Triumph Scramler 900, lắp động cơ 900 phân khối, giá 405 triệu đồng.

Phạm Trung