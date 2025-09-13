Ducati bán xe trở lại

Hãng môtô Italy có nhà phân phối mới, nhận đặt hàng từ 15/9, hai showroom dự kiến đi vào hoạt động cuối 2025 tại Hà Nội và TP HCM.

Hôm 12/9, Trâm Anh Motorsports (TAMS) công bố là nhà phân phối mới của thương hiệu Ducati thay cho công ty cũ - CT Wearnes Việt Nam. Ngoài Ducati, TAMS cũng là đối tác nhập khẩu, bán hàng đối với thương hiệu Royal-Enfield. Công ty chưa nói rõ kế hoạch kinh doanh cho thương hiệu môtô Ấn Độ vốn trước đó cũng được phân phối bởi CT Wearnes Việt Nam.

TAMS cho biết nhận đặt hàng của khách cho các dòng Ducati từ 15/9. Hai showroom mới của Ducati đang được xây dựng tại Hà Nội và TP HCM, dự kiến đi vào hoạt động cuối 2025.

Công ty cũng công bố giá bán mới của các mẫu môtô Ducati với mức giảm 5-10% so với thời nhà phân phối cũ. Ví dụ như mẫu môtô giá dễ tiếp cận nhất, thuộc phân khúc entry-level là Scrambler, giá mới từ 359 triệu đồng. Trong phần còn lại của 2025, những mẫu xe mới thuộc bản nâng cấp của các dòng như Multistrada, Streetfighter, Panigale V4 sẽ về nước.

Mẫu Streetfighter tại buổi họp báo công bố nhà phân phối mới của Ducati tại Việt Nam, hôm 12/9. Ảnh: Phạm Trung

Tại buổi họp báo công bố hoạt động kinh doanh, TAMS gọi giai đoạn kinh doanh mới tại Việt Nam của thương hiệu Italy là Ducati 2.0. Hãng muốn thay đổi cách tiếp cận thị trường, bán hàng, dịch vụ, gầy dựng hội nhóm và tạo ra các sân chơi cho người đam mê phân khối lớn.

Một trong những điểm mới trong kế hoạch kinh doanh của Ducati dưới thời nhà phân phối mới là mô hình showroom phức hợp. Những showroom này có diện tích 7.000-9.000 m2, tập hợp bán hàng, dịch vụ, bảo dưỡng xe, đi cùng là các hoạt động thể thao, giải trí kết hợp.

TAMS là liên doanh giữa Trâm Anh Group và FMG. Ông Trần Tấn Trung và bà Vũ Bích Trang, hai quản lý cấp cao của TAMS là những người quen trong ngành phân phối ôtô, xe máy.

Ông Trung là phó chủ tịch Trâm Anh Group, tổng giám đốc công ty Liên Á quốc tế, đơn vị từng nắm quyền phân phối xe Audi tại Việt Nam trước khi chuyển giao phần lớn cổ phần cho tập đoàn Hà Lan - Pon Holdings. Bà Trang là tổng giám đốc của FMG, từng là giám đốc điều hành của Ducati Việt Nam dưới thời nhà phân phối IC Auto. FMG hiện sở hữu một số showroom bán môtô Aprilia, Moto Guzzi ở Hà Nội.

Hai năm gần đây, nhu cầu xe môtô sụt giảm mạnh tại Việt Nam. Trưởng phòng kinh doanh một hãng môtô Nhật cho biết, nếu so với 2023, doanh số mảng xe môtô năm 2024 giảm khoảng 30%. Nguyên nhân là kinh tế nói chung gặp khó, các quy định siết chặt hơn về độ, nâng cấp xe được ban hành khiến người chơi không còn mặn mà với môtô như trước.

Trong bối cảnh khó khăn của thị trường môtô phân khối lớn, Ducati, Royal-Enfield gián đoạn hoạt động kinh doanh. Còn các hãng như KTM, Husqvarna ngừng bán từ tháng 5/2025. Vì thế, sự trở lại của Ducati lần này đi kèm nhiều thách thức. Với những thay đổi trong mô hình kinh doanh, đơn vị phân phối kỳ vọng đưa doanh số Ducati tăng trưởng trở lại.

Thị trường môtô tại Việt Nam hiện có mặt hầu hết các thương hiệu lớn trên thế giới. Xe Nhật có Honda,Yamaha, Italy có Ducati, Aprilia, Moto Guzzi, Anh có Triumph, Đức có BMW Motorrad... Al Naboodah Quốc tế Việt Nam là công ty đang nắm quyền phân phối hai thương hiệu là Harley-Davidson,Triumph.

Ducati là thương hiệu môtô nổi tiếng của Italy, trụ sở ở Bologna. Hãng vào Việt Nam năm 2009. Ducati được nhiều khách hàng đánh giá cao về thiết kế và cảm giác lái. Cùng với xuất xứ châu Âu, các đơn vị phân phối định vị Ducati cao hơn các đối thủ Nhật như Honda, Yamaha, giá bán vì thế cũng nhỉnh hơn. Dải sản phẩm của Ducati trải nhiều phân khúc như classic, nakedbike, sportbike, adventure.

Thành Nhạn