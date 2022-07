Đức xây 'bình giữ nhiệt' khổng lồ

Tòa tháp màu sắt gỉ mọc lên từ khu công nghiệp gần bờ sông Spree sẽ cung cấp nhiệt sưởi ấm trong ngày cho các hộ gia đình.

Bể chứa nước nóng khổng lồ ở Berlin. Ảnh: AP

Với chiều cao 45 m và sức chứa 56 triệu lít nước nóng, công ty Vattenfall cho biết tòa tháp sẽ giúp sưởi ấm cho những gia đình ở Berlin trong mùa đông này ngay cả khi Nga ngừng cung cấp khí đốt. "Đây là một bình giữ nhiệt khổng lồ giúp chúng tôi lưu trữ nhiệt khi không cần dùng", Tanja Wielgoss, người đứng đầu bộ phận nhiệt sưởi Vattenfall tại Đức, cho biết. "Sau đó, chúng tôi có thể giải phóng nhiệt khi có nhu cầu".

Trong khi hệ thống sưởi theo khu vực sử dụng nhiên liệu là than đá, khí đốt hoặc rác thải trong hơn một thế kỷ, phần lớn không được thiết kế để lưu trữ lượng nhiệt lớn. Thay vào đó, chúng đốt nhiều nhiên liệu hóa thạch, góp phần thải khí nhà kính dẫn tới hiện tượng ấm lên toàn cầu. Ngược lại, cơ sở mới giới thiệu 30/6 tại trạm điện Reuter của Vattenfall sẽ chứa nước được đun tới nhiệt độ gần sôi, sử dụng điện từ nhà máy điện mặt trời và điện gió trên khắp nước Đức. Trong suốt thời kỳ năng lượng tái tạo vượt quá nhu cầu, cơ sở này đóng vai trò như một bộ pin khổng lồ nhưng lưu trữ nhiệt thay vì lưu trữ điện.

Cơ sở trị giá 52 triệu USD sẽ có công suất nhiệt 200 megawatt, gần đủ để đáp ứng nhu cầu nước nóng của Berlin trong mùa hè và khoảng 10% nhu cầu trong mùa đông. Bể cách nhiệt đồ sộ có thể giữ nước nóng tới 13 giờ, cung cấp nhiệt trong những khoảng thời gian ngắn khi có ít gió hoặc ánh sáng Mặt Trời. Cơ sở cũng có thể sử dụng các nguồn nhiệt khác như nước thải, theo Wielgoss. Đây sẽ là cơ sở lưu trữ nhiệt lớn nhất châu Âu khi hoàn thành vào cuối năm nay.

Bettina Jarasch, quan chức hàng đầu về khí hậu của Berlin, cho biết Đức nên xây dựng các cơ sở lưu trữ nhiệt như vậy càng nhanh càng tốt. "Do vị trí địa lý, khu vực Berlin còn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch của Nga hơn những nơi khác trên nước Đức. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần gấp rút xây dựng", Jarasch nói.

Các số liệu do hiệp hội BDEW, một tổ chức đại diện cho ngành công nghiệp sản xuất điện của Đức, công bố cho thấy nỗ lực giảm sử dụng khí đốt tự nhiên của nước này đang mang lại hiệu quả. Tiêu thụ khí đốt trong 5 tháng đầu năm nay đã giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2021. Một phần của mức giảm trên là do thời tiết trở nên ôn hòa hơn. Tuy nhiên, BDEW lưu ý rằng ngay cả khi nhiệt độ ấm hơn, tiêu thụ khí đốt của Đức giảm còn liên quan một phần đến việc hoạt động kinh tế đang chững lại.

Giám đốc Wielgoss tin tưởng rằng các khách hàng của Vattenfall sẽ không phải chịu cảnh lạnh lẽo trong mùa đông năm nay, bất chấp nguy cơ Nga siết chặt dòng chảy khí đốt sang châu Âu sau các lệnh trừng phạt của phương Tây.

An Khang (Theo Phys.org)