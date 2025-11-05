Đức tuyên án tù chung thân y tá sát hại 10 bệnh nhân

Tòa án Đức tuyên án tù chung thân đối với một y tá vì tội giết 10 bệnh nhân và tìm cách sát hại 27 người khác bằng cách tiêm thuốc quá liều.

Tòa án thành phố Aachen phía tây Đức hôm nay tuyên bố nam y tá 44 tuổi đã thực hiện các hành vi giết người từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024 tại một bệnh viện ở Wuerselen, nơi ông ta làm việc. Danh tính của người này không được công bố.

Tòa án cũng xác định các hành vi phạm tội có "mức độ nghiêm trọng đặc biệt", nên bị cáo không được hưởng quyền ân xá sau 15 năm. Luật sư biện hộ của người này trước đó yêu cầu tòa tuyên trắng án trong phiên xét xử bắt đầu từ tháng ba.

Bị cáo che mặt đứng cạnh luật sư khi xuất hiện tại phiên tòa tuyên án ở thành phố Aachen, phía tây Đức, ngày 5/11. Ảnh: AFP

Công tố viên cáo buộc bị cáo, với vai trò y tá chăm sóc giảm nhẹ, đã tự ý định đoạt sống chết của các bệnh nhân. Anh ta tiêm cho các bệnh nhân, hầu hết là người cao tuổi, lượng lớn thuốc an thần hoặc giảm đau với mục đích đơn giản là giảm khối lượng công việc trong ca trực đêm.

Các công tố viên nhấn mạnh bị cáo mắc chứng rối loạn nhân cách, chưa từng thể hiện lòng thương xót đối với các bệnh nhân và không hề tỏ ra hối hận trong suốt quá trình xét xử.

Theo tòa án, nam y tá còn sử dụng morphine và midazolam, loại thuốc giãn cơ đôi khi được dùng để thi hành án tử hình ở Mỹ, cho các bệnh nhân mà anh ta chăm sóc.

Bị cáo hoàn thành khóa đào tạo chuyên ngành điều dưỡng vào năm 2007 và sau đó làm việc cho nhiều nơi. Anh ta công tác tại bệnh viện ở Wuerselen từ năm 2020 và bị bắt vào mùa hè năm 2024.

Các công tố viên cho hay nhà chức trách đã khai quật một số tử thi để xác định thêm nạn nhân và người đàn ông có thể sẽ bị đưa ra xét xử thêm lần nữa.

Vụ án gợi nhớ đến trường hợp của y tá Niels Hoegel, người bị tuyên án tù chung thân vào năm 2019 vì sát hại 85 bệnh nhân và được cho là kẻ giết người hàng loạt có số lượng nạn nhân nhiều nhất trong lịch sử Đức hiện đại.

Hoegel đã sát hại các bệnh nhân bằng những mũi tiêm gây tử vong trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2005 trước khi bị bắt. Bác sĩ tâm thần cho biết người này mắc chứng "rối loạn ái kỷ nghiêm trọng".

Hồi tháng 7, một chuyên gia chăm sóc giảm nhẹ 40 tuổi, được truyền thông gọi là Johannes M., cũng bị đưa ra xét xử tại Berlin với cáo buộc sát hại 15 bệnh nhân bằng các mũi tiêm gây tử vong từ năm 2021 đến 2024. Trong ít nhất 5 trường hợp, người này bị tình nghi phóng hỏa nhà của các nạn nhân nhằm che đậy tội ác.

Vũ Hoàng (Theo AFP)