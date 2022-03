Đức Tuấn, Phương Ly hát khai mạc giải chạy VM Huế

Ca sĩ Đức Tuấn và Phương Ly sẽ thể hiện các bản hit gắn với tên tuổi tại lễ khai mạc giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2022, tối 9/4.

Lễ khai mạc VnExpress Marathon Imperial Hue 2022 sẽ diễn ra tại khu vực triển lãm, phía trước Đại Nội.

Với Đức Tuấn, đây là lần thứ 2 anh đứng trên sân khấu VM Huế. Lần biểu diễn trước đó, nam ca sĩ chọn thể hiện ca khúc Thành phố buồn do cố nhạc sĩ Lam Phương sáng tác để phù hợp với không gian cổ kính tại Phu Văn Lâu và vẻ thơ mộng của xứ Huế. Sau đó, anh khuấy động không khí với ca khúc Nối vòng tay lớn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhằm kết nối tinh thần đoàn kết của mọi người, nhất là cộng đồng runner.

Ca sĩ Đức Tuấn biểu diễn trên sân khấu VnExpress Marathon Huế 2020. Ảnh: Phạm Chiểu

Bên cạnh Đức Tuấn, lễ khai mạc VnExpress Marathon Imperial Huế 2022 còn có sự tham gia của ca sĩ Phương Ly. Với các bài hát trẻ trung, màn biểu diễn của Phương Ly hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo runner trẻ, truyền tải tinh thần tươi mới trước khi bước vào hành trình chinh phục cung đường VM Huế.

Đức Tuấn sinh năm 1980, từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 2000 khi theo học Ngoại thương. Các album từng phát hành của Đức Tuấn gồm: Tiếng hát Trương Chi, Đức Tuấn hát tình ca Phạm Duy, Trẻ mãi, Music of the Night... Anh hát lại nhiều ca khúc của Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, tổ chức thành công liveshow nhạc kịch Music of the night (2009)... Năm 2010, anh đoạt hai giải Cống hiến ở hạng mục Ca sĩ của năm và Album của năm. Từ năm 2017, anh liên tục ra album nhạc Trần Lê Quỳnh - 36, Phú Quang, Trần Thiện Thanh.

Tại giải chạy VM Huế 2020, anh cũng là một trong những runner chinh phục cự ly 21km. Hình ảnh nam ca sĩ mặc áo dài, sải bước trên những con đường cổ kính của cố đô đã gây ấn tượng mạnh mẽ tới công chúng.

Phương Ly sẽ thể hiện các bản hit tại VnExpess Marathon Imperial Huế 2022. Ảnh: NVCC

Phương Ly sinh năm 1990, cô nổi tiếng với ca khúc Mặt trời của em phát hành năm 2017 cùng rapper JustaTee. Nữ ca sĩ từng được đề cử Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến cho ca khúc Thằng điên phát hành năm 2019. Nhiều sản phẩm âm nhạc tiếp sau của Phương Ly cũng được công chúng đón nhận như: Ta là, Đâu chịu ngồi yên, Missing You...

VnExpress Marathon Imperial Huế 2022 sẽ chính thức khởi tranh vào sáng 10/4 với 4 cự ly gồm 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Năm nay, đường đua của giải có nhiều điểm mới, một trong số đó là nơi xuất phát và về đích nằm tại hai địa điểm khác nhau. Runner sẽ xuất phát tại khu Phu Văn Lâu trên đường Lê Duẩn và về đích bên kia sông Hương, tại đường Hà Huy Tập.

Giải chạy do báo điện tử VnExpress cùng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức. Sự kiện mở đầu chuỗi giải chạy VnExpress Marathon sẽ tổ chức suốt năm tại nhiều địa phương trên khắp cả nước. Độc giả quan tâm có thể mua bib tham dự VnExpress Marathon Imperial Hue 2022 trước ngày 31/3.

Thảo Miên