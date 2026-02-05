Đức truy tố tài xế gây tai nạn khiến hai anh em người Việt tử vong

Giới chức Đức truy tố tài xế Mohammad S. vì lái xe quá tốc độ sau khi sử dụng chất kích thích, gây tai nạn khiến hai anh em song sinh người Việt tử vong năm ngoái.

Ông Dominik Mies, người đứng đầu Văn phòng Công tố Frankfurt, Đức, cho biết tài xế Mohammad S., 24 tuổi, bị truy tố vì hành vi lái xe nguy hiểm, coi thường tính mạng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Hồ sơ truy tố xác định vào rạng sáng 6/7/2025, sau khi sử dụng chất kích thích, Mohammad S. đã lái xe quá tốc độ ở Frankfurt, gây tai nạn khiến hai anh em sinh đôi 23 tuổi là Nguyễn Duy Quang, Nguyễn Quang Minh tử vong, một người Việt Nam đi cùng khác là Hoàng Trung Hiếu, 27 tuổi, bị thương nặng.

Sau va chạm, Mohammad S. không dừng lại mà lái xe bỏ chạy, kéo lê nạn nhân một quãng dài trước khi tháo biển số xe nhằm xóa dấu vết. Mohammad S. ra đầu thú vài tiếng sau đó.

Duy Quang và Quang Minh. Ảnh: Gofundme

Truyền thông Đức khi đó đưa tin Mohammad đã sử dụng khí cười (nitơ oxit) trong lúc lái xe. Chiếc ôtô do người này điều khiển đã lao vào làn đường dành cho xe đạp, tông trúng ba người Việt đang đi scooter điện.

Vụ tai nạn gây chấn động dư luận Đức do hành vi liều lĩnh của tài xế. Hai anh em tử vong là du học sinh đang theo học nghề phụ tá nha khoa ở Hamburg. Phòng khám đã tổ chức gây quỹ hàng trăm nghìn USD để hỗ trợ chi phí hồi hương thi hài Quang và Minh và tổ chức tang lễ tại Việt Nam.

Hiếu bị thương tật vĩnh viễn. Các chiến dịch gây quỹ quy mô lớn cũng quyên góp được hơn 242.000 USD hỗ trợ Hiếu điều trị, phục hồi chức năng.

Đức Trung