Đức Tiến - lãng tử của màn ảnh nhỏ

Trước khi mất ở tuổi 44, Đức Tiến ghi dấu với nét đẹp nam tính, diễn xuất đa dạng qua phim "Vòng xoáy tình yêu", "Chuyện tình đảo ngọc".

Diễn viên - người mẫu qua đời tại California, Mỹ hôm 18/5 (giờ địa phương) vì nhồi máu cơ tim. Đông đảo đồng nghiệp làng phim sững sờ khi hay tin, tiếc thương gương mặt ghi dấu màn ảnh nhỏ suốt thập niên 2000. Đạo diễn Phương Điền đánh giá Đức Tiến có nét lãng tử hiếm có trong phim truyền hình lẫn điện ảnh, biến hóa qua nhiều dạng vai, từ hiền lành, giang hồ đến doanh nhân thành đạt.

Vòng xoáy tình yêu (2005)

Đức Tiến trong "Vòng xoáy tình yêu" (2005) Đức Tiến diễn cùng nghệ sĩ Kim Xuân trong "Vòng xoáy tình yêu". Video: HTV

Tác phẩm đánh dấu lần chạm ngõ phim truyền hình của Đức Tiến, do Vũ Trường Khoa và Trần Quang Đại đạo diễn. Kịch bản được Việt hóa từ Mia Jum Pen của Thái Lan, bắt đầu với chuyện tình đẹp giữa Khiêm (Cao Minh Đạt) - con một gia đình giàu có, và Na (Thanh Thúy) - cô gái nhà nghèo, hiền lành. Do hôn ước giữa cha mẹ hai bên, Khiêm phải cưới Liễu (Như Phúc), từ đó bi kịch bắt đầu.

Đức Tiến vào vai phản diện - Vũ, bạn trai của Liễu, mê cờ bạc, thích ăn chơi, hay lợi dụng người yêu để "đào mỏ". Thời điểm đó, anh được biết đến với danh hiệu top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2002, song chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, chủ yếu nhập vai bằng bản năng. Dù là nhân vật phụ, anh gây chú ý với lối diễn thâm trầm, cách thoại tự nhiên. Tác phẩm tạo tiếng vang khi phát sóng, có tập đạt tỷ suất người xem lên đến 57% - kỷ lục trên đài HTV, góp phần mở lối cho phim truyền hình miền Nam trong bối cảnh màn ảnh nhỏ bị phim ngoại lấn át. Từ đây, sự nghiệp của Đức Tiến dần rộng mở với nhiều lời mời của các đạo diễn.

Xin lỗi tình yêu (2007)

Đức Tiến đóng cùng Nguyễn Phi Hùng trong "Xin lỗi tình yêu" (2007) Đức Tiến đóng cùng Nguyễn Phi Hùng trong "Xin lỗi tình yêu". Video: HTV

Tác phẩm của đạo diễn Hồng Ngân dài 34 tập, quy tụ nhiều gương mặt được yêu thích lúc đó như Đức Tiến, Nguyễn Phi Hùng, Quách An An. Câu chuyện xoay quanh Đan Thanh (Quách An An) - cô gái có cha ở tù, mẹ qua đời. Cô tìm cách trở thành con nuôi của ông Duy Khang (nghệ sĩ Thế Anh) - người đã gây ra biến cố cho gia đình cô - để trả thù.

Dù vậy, cô dần yêu Chánh Khiêm (Đức Tiến) - con trai ông Khang, đồng thời được chàng trai Công Huy (Phi Hùng) hết lòng chăm sóc. Mối tình tay ba trở thành diễn biến chính của phim. Tác phẩm nhận được nhiều lời khen về diễn xuất đồng đều, song gây tranh cãi vì kịch bản có nhiều chi tiết khiên cưỡng, gượng ép.

Chuyện tình đảo ngọc (2009)

Tác phẩm lấy bối cảnh tại Nha Trang, xoay quanh chuyện tình của cô gái làng chài Ngọc Yến (Kim Tuyến) và thanh niên tên Biển (Vĩnh Thụy). Cô vô tình cứu Phong (Hoàng Anh) - chàng trai bị đắm thuyền trên biển, từ đó rơi vào mối tình tay ba. Đức Tiến đóng vai Sơn, bạn của Phong, làm quản lý nhà hàng, có tài nhưng bất chấp thủ đoạn để thăng tiến.

Đức Tiến, Hoàng Anh trong "Chuyện tình đảo ngọc" Đức Tiến, Hoàng Anh trong "Chuyện tình đảo ngọc". Video: MT Pictures

Kim Tuyến cho biết lúc đóng chung, cô ấn tượng với Đức Tiến bởi khuôn mặt điển trai cùng kiểu râu quai nón nam tính. Trong ký ức diễn viên, đàn anh có nụ cười hiền hậu, khiến người cảm nhận được sự thân thiện. Khi đó, anh đã nổi tiếng trong làng mẫu, còn Kim Tuyến mời vào nghề. Dù vậy, Đức Tiến không tỏ ra bản thân là ngôi sao mà luôn nghĩ trong làng phim, anh mới chỉ là diễn viên tập sự, tiếp thu từng lời chỉ dẫn trên phim trường của đạo diễn Lê Bảo Trung.

Dốc sương mù (2012)

Đức Tiến thể hiện chuyện tình Tây Nguyên trong "Dốc sương mù" Đức Tiến thể hiện chuyện tình Tây Nguyên trong "Dốc sương mù". Video: Today TV

Tác phẩm của đạo diễn Lê Minh kể khát vọng của những người trẻ ở Tây Nguyên, cùng những rào cản từ khuôn phép buôn làng. Phim xoay quanh mối tình của Y Thanh (Đức Tiến) và H'Mây (Diệu Thúy) - đôi trai gái sinh ra và lớn lên ở núi rừng. Y Thanh tốt nghiệp Đại học Luật nhưng không làm việc ở thành phố, quyết tâm giúp đỡ quê hương. H'Mây ước mơ trở thành cô giáo để dạy cho các trẻ vùng xa. Sóng gió ập đến khi cô vô tình bị thiếu gia phố núi tên Báu (Đoàn Minh Tài) để mắt tới.

Mai Nhật