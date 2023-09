Đức thảm bại trước Nhật Bản

ĐứcĐức tiếp tục quá trình chuẩn bị tệ hại cho Euro 2024 khi thua 1-4 trước Nhật Bản trong trận giao hữu ngay trên sân nhà Volkswagen Arena.

* Ghi bàn: Sane 19' - Ito 11', Ueda 22', Asano 90', Tanaka 90'+2

Hậu vệ Robin Gosens ôm bóng thất vọng sau khi Takuma Asano nâng tỷ số 3-1 cho tuyển Nhật Bản trên sân Volkswagen, Wolfsburg ngày 9/9. Ảnh: Reuters

Đây là thất bại thứ ba liên tiếp và nối dài chuỗi trận không thắng của Đức lên năm trận. Trước khi thua Nhật Bản ngày 9/9, đoàn quân dưới trướng Hansi Flick lần lượt thua Bỉ 2-3, hòa Ukraine 3-3, thua Ba Lan 0-1, Colombia 0-2. Lần gần nhất Đức thắng là khi họ vượt qua Peru 2-0 hồi tháng 3/2023 tại Mewa Arena, Mainz. Cả sáu trận này đều là giao hữu khi Đức là chủ nhà của Euro 2024, không phải thi đấu vòng loại, và diễn ra ngay sau kỳ World Cup 2022 thảm họa.

Trên sân Volkswagen Arena hôm 9/9, Đức đá còn tệ hơn chính họ trong trận thua Nhật Bản ở lượt mở màn vòng bảng World Cup 2022. Chủ nhà kiểm soát bóng 68%, nhưng chỉ có 11 pha dứt điểm với ba cú trúng đích - so với 14 và 11 của Nhật Bản.

Phút 11, Yukinari Sugawara vượt qua Nico Schlotterbeck rồi căng ngang để Junya Ito đá nối khẽ chạm Antonio Rudiger khiến thủ thành Marc-Andre ter Stegen chôn chân.

Chủ nhà chỉ mất tám phút để gỡ hòa. Trong pha phối hợp trung lộ, bóng lần lượt qua chân Ilkay Gundogan, Florian Wirtz rồi được Leroy Sane cứa lòng chân trái chìm về góc xa, quân bình tỷ số. Nhưng đây là tất cả những gì Đức làm được trận này.

Phút 22, vẫn với pha lên bóng bên cánh phải, Sugawara căng ngang, Junya Ito dứt điểm không trúng tâm bóng, nhưng vô tình thành đường kiến tạo để Ayase Ueda đá nối về góc gần.Tới những phút bù giờ của trận đấu, Nhật Bản còn ghi thêm hai bàn. Phút 90, Robin Gosens mất bóng tạo điều kiện để Takefusa Kubo thoát xuống trống trải rồi chuyền ngang cho Takuma Asano đệm vào lưới trống. Hơn một phút sau, Take tạt từ cánh phải để Ao Tanaka đánh đầu chéo góc, ấn định chiến thắng 4-1.

Thống kê sau trận cho thấy Đức kiểm soát bóng 68%, nhưng chỉ dứt điểm 11 cú, với ba trúng hướng cầu môn. Ngược lại, Nhật Bản dứt điểm tới 14 cú, trong đó có 11 hướng cầu môn và ghi được bốn bàn. Đại diện châu Á thậm chí còn có thể thắng đậm hơn nếu chắt chiu, khi họ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đối mặt.

Áp lực đè nặng lên Flick không chỉ bởi phong độ tệ hại của Đức - chỉ thắng ba qua 11 trận trong 12 tháng - mà còn bởi việc phát hành bộ phim tài liệu dài bốn tập mang tên "All or nothing" vào tuần này đã vạch trần cuộc khủng hoảng tồi tệ trong nội bộ đội tuyển khi dự World Cup 2022.

Đức 1-4 Nhật Bản Diễn biến chính trận Đức 1-4 Nhật Bản.

Loạt phim Amazon ghi lại cảnh Antonio Rudiger và Joshua Kimmich tranh cãi gay gắt trên sân tập, Flick cảnh báo các học trò không nhận được nhiều sự ủng hộ từ CĐV quê nhà, trong khi Leon Goretzka phàn nàn về những khó khăn của việc thi đấu tại Qatar. Loạt phim cũng cho thấy việc thiếu kỷ luật khi Julian Brandt đến muộn trong cuộc họp chiến thuật mà không bị khiển trách, bên cạnh hành động gây tranh cãi - chụp ảnh tạo dáng tay che miệng, nhằm phản đối việc thủ quân bị cấm đeo băng tay "One Love" cầu vồng thể hiện ủng hộ với sự đa dạng, không phân biệt đối xử, đặc biệt với cộng đồng LGBTQ.

Theo Goal, HLV Flick có thể bị sa thải trước Euro 2024 trong bối cảnh tuyển Đức muốn bước vào giải với phong độ cao. Thực tế, HLV 58 tuổi đối mặt nguy cơ bị sa thải sau World Cup 2022, khi Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) phải họp khẩn để xử lý khủng hoảng. Giám đốc Kỹ thuật Olivier Bierhoff phải từ nhiệm, nhưng cựu HLV của Bayern vẫn được tin tưởng và nhận nhiệm vụ vô địch Euro 2024.

Đội hình thi đấu:

Đức: Ter Stegen, Rudiger, Sule, Schlotterbeck (Gosens 64), Kimmich, Wirtz (Brandt 73), Gundogan, Can (Gross 64), Havertz (Muller 73),Sane, Gnabry (Schade 81).

Nhật Bản: Osako, Tomiyasu, Itakura, Ito, Sugawara (Hashioka 84), Kamada (Taniguchi 59), Endo, Morita (Tanaka 75), Ueda (Asano 59), Mitoma (Doan 84), Ito (Kubo 75).

Hồng Duy