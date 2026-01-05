Đức Phát cầu hôn hotgirl bắn cung Ánh Nguyệt

Tối 4/1, trong ánh nến lung linh và ngập tràn hoa tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội, Đức Phát cầu hôn bạn gái Ánh Nguyệt.

Trên trang cá nhân, anh chia sẻ: "Hoàn thành nhiệm vụ cuối năm".