Đức Phát cầu hôn hotgirl bắn cung Ánh Nguyệt

Tối 4/1, trong ánh nến lung linh và ngập tràn hoa tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội, Đức Phát cầu hôn bạn gái Ánh Nguyệt.
Trên trang cá nhân, anh chia sẻ: "Hoàn thành nhiệm vụ cuối năm".
Tối 4/1, trong ánh nến lung linh và ngập tràn hoa tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội, Đức Phát cầu hôn bạn gái Ánh Nguyệt.
Trên trang cá nhân, anh chia sẻ: "Hoàn thành nhiệm vụ cuối năm".
Đức Phát sinh năm 1998 ở Đồng Nai. Anh có bố là cựu VĐV boxing, và được hướng theo môn này nhưng không thành công nên rẽ sang cầu lông.
Năm 2017, Đức Phát chính thức thi đấu cho CLB Quân đội, gây ấn tượng với chức vô địch Pakistan International Series. Năm 2021, anh lật đổ huyền thoại Nguyễn Tiến Minh để vô địch quốc gia. Sau nhiều năm đứng đỉnh bảng, hiện anh xếp thứ hai Việt Nam, sau Nguyễn Hải Đăng, và 106 thế giới.
Đức Phát sinh năm 1998 ở Đồng Nai. Anh có bố là cựu VĐV boxing, và được hướng theo môn này nhưng không thành công nên rẽ sang cầu lông.
Năm 2017, Đức Phát chính thức thi đấu cho CLB Quân đội, gây ấn tượng với chức vô địch Pakistan International Series. Năm 2021, anh lật đổ huyền thoại Nguyễn Tiến Minh để vô địch quốc gia. Sau nhiều năm đứng đỉnh bảng, hiện anh xếp thứ hai Việt Nam, sau Nguyễn Hải Đăng, và 106 thế giới.
Ánh Nguyệt sinh năm 2001 tại Hà Nội. Cô là cung thủ nữ duy nhất của Việt Nam giành vé tham dự hai kỳ Olympic liên tiếp gần đây là Tokyo 2020 và Paris 2024.
Trước đó, Ánh Nguyệt từng giành HC đồng châu Á 2019, HC vàng SEA Games 30 và phá kỷ lục quốc gia. Tại SEA Games 33 ở Thái Lan vừa qua, Ánh Nguyệt đoạt HC đồng.
Ánh Nguyệt sinh năm 2001 tại Hà Nội. Cô là cung thủ nữ duy nhất của Việt Nam giành vé tham dự hai kỳ Olympic liên tiếp gần đây là Tokyo 2020 và Paris 2024.
Trước đó, Ánh Nguyệt từng giành HC đồng châu Á 2019, HC vàng SEA Games 30 và phá kỷ lục quốc gia. Tại SEA Games 33 ở Thái Lan vừa qua, Ánh Nguyệt đoạt HC đồng.
Cặp đôi quen nhau khi cùng tham dự Olympic Paris vào tháng 7/2024. Khi đó, Phát cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam, và Nguyệt (ngoài cùng bên trái) là hai trong số 16 VĐV thi đấu ở 11 môn.
Cặp đôi quen nhau khi cùng tham dự Olympic Paris vào tháng 7/2024. Khi đó, Phát cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam, và Nguyệt (ngoài cùng bên trái) là hai trong số 16 VĐV thi đấu ở 11 môn.
Đến tháng 10 cùng năm, cả hai chính thức công khai hẹn hò.
"Mới nhìn bên ngoài, Nguyệt trông rất mạnh mẽ, tự lập, đôi khi hơi... kiêu", Đức Phát chia sẻ với VnExpress. "Nhưng khi tiếp xúc và tìm hiểu, tôi thấy cô ấy là một người ấm áp, biết chia sẻ, thấu hiểu nên đã xiêu lòng".
Đến tháng 10 cùng năm, cả hai chính thức công khai hẹn hò.
"Mới nhìn bên ngoài, Nguyệt trông rất mạnh mẽ, tự lập, đôi khi hơi... kiêu", Đức Phát chia sẻ với VnExpress. "Nhưng khi tiếp xúc và tìm hiểu, tôi thấy cô ấy là một người ấm áp, biết chia sẻ, thấu hiểu nên đã xiêu lòng".
Đám cưới của Đức Phát và Ánh Nguyệt sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 24/1.
Cặp đôi sau đó tiếp tục tập luyện và thi đấu các giải trong năm, trong đó có Đại hội TDTT Toàn quốc, rồi tổ chức tiếp lễ cưới tại nhà trai.
Đám cưới của Đức Phát và Ánh Nguyệt sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 24/1.
Cặp đôi sau đó tiếp tục tập luyện và thi đấu các giải trong năm, trong đó có Đại hội TDTT Toàn quốc, rồi tổ chức tiếp lễ cưới tại nhà trai.
Đức Đồng