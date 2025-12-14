Đức phá âm mưu tấn công chợ Giáng sinh

Giới chức Đức bắt 5 người với cáo buộc liên quan âm mưu lao xe nhằm vào một chợ Giáng sinh ở bang Bavaria.

5 nghi phạm, gồm một người Ai Cập, ba người Morocco và một người Syria, bị bắt hôm 12/12 vì âm mưu tấn công một khu chợ ở quận Dingolfing-Landau, bang Bavaria, thông tin được giới chức Đức công bố sau đó một ngày.

Nghi phạm Ai Cập, 56 tuổi, bị cáo buộc đã kêu gọi "sử dụng phương tiện cơ giới để sát hại hoặc làm bị thương càng nhiều người càng tốt". Ba người Morocco, độ tuổi 22-30, đã đồng ý tham gia, còn nghi phạm người Syria được cho là đã thúc đẩy họ thực hiện kế hoạch.

Giới chức Đức không cung cấp thông tin cụ thể về kế hoạch của nhóm nghi phạm, như thời gian thực hiện hay mục tiêu bị nhắm đến.

Người mua sắm tại chợ Giáng sinh ở Bonn, Đức ngày 13/12. Ảnh: AFP

Các điều tra viên cho rằng âm mưu này có thể mang "động cơ Hồi giáo cực đoan". 5 nghi phạm đã trình diện tòa hôm 13/12.

Giới chức Đức đang cảnh giác cao độ trước nguy cơ tấn công các chợ Giáng sinh, sau vụ lao xe vào đám đông tại một khu chợ ở thành phố miền đông Magdeburg hồi năm ngoái, khiến 6 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Như Tâm (Theo AFP, DW)