Đức giành vé dự World Cup bằng chiến thắng 6-0

ĐứcĐè bẹp đối thủ cạnh tranh Slovakia 6-0 trong trận cuối bảng A tối 17/11, Đức vượt qua vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Có cùng 12 điểm và hơn hiệu số, thầy trò HLV Julian Nagelsmann chỉ cần hòa Slovakia là đủ giành vé đến Bắc Mỹ hè năm sau. Nhưng họ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn thắng hoành tráng và phục hận thất bại 0-2 ở lượt đi.

Hiệp một, Đức có màn trình diễn hay nhất từ đầu vòng loại. Các cầu thủ chủ nhà thi đấu mãnh liệt, sáng tạo và không ngừng tấn công. Phút 18, trung phong Nick Woltemade mở tỷ số bằng cú đánh đầu mạnh mẽ sau đường chuyền của Joshua Kimmich. 11 phút sau đó, ba cầu thủ đến từ Bayern, gồm Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka và Serge Gnabry, phối hợp như đá tập để nhân đôi cách biệt.

Trước khi hiệp một kết thúc, Đức sớm chôn vùi hy vọng của Slovakia bằng hai bàn khác. Từ các pha kiến tạo của Florian Wirtz, Leroy Sane lần lượt sút đối mặt ở phút 36 và vô lê ở phút 41.

Nick Woltemade (trái) mừng bàn mở tỷ số trận Đức đại thắng Slovakia 6-0 ở vòng loại World Cup tối 17/11. Ảnh: Reuters

Bước vào hiệp hai với cách biệt thua 0-4, Slovakia cần ghi năm bàn để đảo ngược tình thế. Nhưng đội bóng từng gây bất ngờ ở lượt đi hoàn toàn bất lực. Họ dứt điểm bốn lần và trúng đích hai lần, thấp hơn rất nhiều so với thống kê 23 và 14 bên phía Đức.

Phút 67, Gnabry chuyền cho Ridle Baku ghi bàn quốc tế đầu tiên sau bốn năm. Đến phút 79, Assan Ouedraogo sút đổi hướng, lập công ngay trong trận ra mắt tuyển Đức.

Sau chiến thắng như một set quần vợt, Đức đứng đầu bảng A với 15 điểm sau sáu trận. Slovakia phải dự loạt trận tranh vé vớt khi kém ba điểm. Bắc Ireland xếp thứ ba với 9 điểm, nhưng cũng có suất tranh vé vớt nhờ thành tích tại Nations League. Luxembourg không có điểm nào và xếp cuối bảng.

Đức sẽ có lần thứ 21 dự World Cup và lần thứ 19 liên tục. Trong 20 lần trước, họ vào chung kết tám lần và vô địch bốn.

Thanh Quý