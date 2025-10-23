Đức đề xuất thay Mỹ trả lương cho 11.000 nhân viên

Berlin đề xuất trả lương cho 11.000 nhân viên địa phương làm việc tại các căn cứ của Washington ở Đức, khi chính phủ Mỹ đóng cửa sang tuần thứ tư.

Phát ngôn viên Bộ Tài chính Đức ngày 22/10 cho biết nước này sẽ giải ngân một khoản chi không nằm trong kế hoạch để đảm bảo tiền lương tháng 10 được trả đúng hạn cho khoảng 11.000 nhân viên địa phương làm việc tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Đức.

Vận tải cơ cất cánh từ căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein, Đức, hôm 24/2. Ảnh: AFP

Mỹ hiện duy trì 40-50 căn cứ quân sự tại Đức với nhiều quy mô khác nhau, tuyển mộ các công dân Đức làm các công việc về hành chính, hậu cần. Những nhân viên này được chính phủ Mỹ trả lương theo hợp đồng.

Tuy nhiên, tiền lương của họ đang bị chậm do chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa từ ngày 1/10. Công đoàn Đức Verdi hôm 21/10 cho biết trong những lần chính phủ Mỹ đóng cửa trước đây, nhân viên người Đức tại các căn cứ này vẫn được trả lương. Nhưng lần này, họ lo ngại chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể ngừng trả lương cho lao động sở tại.

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, một quan chức Lầu Năm Góc khẳng định cơ quan này đánh giá cao đóng góp quan trọng của đội ngũ nhân viên địa phương ở các nước trên thế giới.

"Các thỏa thuận chi trả cho nhân viên địa phương tùy vào từng quốc gia, dựa trên thỏa thuận Mỹ ký với nước chủ nhà", quan chức quốc phòng Mỹ nói.

Phát ngôn viên Bộ Tài chính Đức nói thêm nước này dự kiến được Mỹ hoàn trả số tiền lương tạm ứng sau khi chính phủ Mỹ hoạt động trở lại. Phát ngôn viên nói thêm sự hỗ trợ của Đức lúc này là "dấu hiệu đoàn kết với lực lượng vũ trang Mỹ đồn trú tại Đức".

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa sang tuần thứ tư, do phe Cộng hòa và Dân chủ không thể đạt thỏa thuận ngân sách cho năm tài khóa 2026. Kể từ năm 1981, chính phủ Mỹ đã đóng cửa 15 lần, hầu hết chỉ một hoặc hai ngày. Lần dài nhất diễn ra vào nhiệm kỳ đầu của ông Trump trong 35 ngày hồi năm 2018-2019.

Ngọc Ánh (Theo AFP)