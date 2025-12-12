Đức cáo buộc Nga tấn công mạng ngành hàng không, can thiệp bầu cử

Đức cáo buộc Nga tấn công mạng hệ thống kiểm soát không lưu và cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 2 của nước này, cho biết đã triệu đại sứ để phản đối.

"Dựa trên những phân tích toàn diện của cơ quan tình báo Đức, chúng tôi đã có thể xác định rõ ràng thủ phạm đứng đằng sau và chứng minh trách nhiệm của Moskva", một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức hôm nay nói. "Chúng tôi hiện có thể quy kết rõ ràng cuộc tấn công mạng nhằm vào Cơ quan An toàn Hàng không Đức vào tháng 8/2024 là do tập thể tin tặc APT28, còn được gọi là Fancy Bear, thực hiện. Cơ quan tình báo của chúng tôi đã tìm ra bằng chứng cho thấy Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU) phải chịu trách nhiệm".

Các chuyến bay bị đình chỉ hoạt động tại Sân bay Quốc tế Munich, Đức, hồi tháng 10 sau các báo cáo về việc phát hiện drone trong khu vực. Ảnh: AFP

Ông đồng thời cho biết Nga đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng hai tại Đức, nơi đảng bảo thủ của Thủ tướng Friedrich Merz đã giành chiến thắng và đảng cực hữu AfD đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay ở vị trí thứ hai.

"Chúng tôi hiện có thể khẳng định chắc chắn rằng Nga, thông qua chiến dịch Storm 1516, đã tìm cách tác động và gây bất ổn cho cuộc bầu cử liên bang gần đây nhất", người phát ngôn nói.

Người phát ngôn cho biết một tổ chức nghiên cứu ở Moskva được GRU hỗ trợ và nhiều nhóm khác đã lan truyền những hình ảnh giả mạo hoặc nội dung deepfake với mục tiêu chia rẽ xã hội và "làm suy yếu niềm tin vào các thể chế dân chủ".

Ông nhấn mạnh Đức có "bằng chứng hoàn toàn vững chắc" rằng Nga đứng sau các chiến dịch trên nhưng thêm rằng ông không thể đi sâu vào chi tiết vì điều này có thể tiết lộ công việc của cơ quan tình báo.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cảnh báo Đức sẽ thực hiện "một loạt biện pháp đối phó để buộc Nga phải trả giá cho các hành động của họ".

Ông cho biết thêm rằng bắt đầu từ tháng một năm sau, các nước EU sẽ "giám sát việc đi lại qua biên giới của các nhà ngoại giao Nga trong Khu vực Schengen nhằm giúp trao đổi thông tin tốt hơn và giảm thiểu rủi ro tình báo".

Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin.

Đức là nhà cung cấp viện trợ lớn thứ hai cho Ukraine kể từ khi xung đột giữa nước này với Nga bùng phát hồi năm 2022. Berlin cũng cáo buộc Moskva đứng sau làn sóng máy bay không người lái (drone) xuất hiện gần một số sân bay châu Âu trong những tháng gần đây.

Thủ tướng Đức Merz lập luận rằng hành động này là bằng chứng cho thấy Nga đang cố gắng gây bất ổn cho châu Âu bằng các "hình thức tấn công hỗn hợp".

Vũ Hoàng (Theo AFP)