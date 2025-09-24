Đức cảnh báo về 'bẫy leo thang' trong các vụ xâm phạm vùng trời

Bộ trưởng Quốc phòng Đức kêu gọi các thành viên NATO giữ bình tĩnh với những cáo buộc máy bay Nga xâm phạm không phận và tránh "bẫy leo thang".

Trong cuộc họp báo tại thủ đô Berlin ngày 23/9, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cảnh báo phản ứng thái quá trước các vụ "máy bay Nga xâm phạm không phận" có thể đe dọa hòa bình và an ninh châu Âu. "Đó là bẫy leo thang được sắp đặt để chúng ta rơi vào. Chúng ta sẽ không làm theo ý của Nga, không để bản thân bị khiêu khích", ông nói.

Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh Đức sẽ tiếp tục bảo vệ không phận NATO trước các vụ xâm phạm, ủng hộ giải pháp cân nhắc kỹ lưỡng thay vì phản ứng vội vã, nhấn mạnh tầm quan trọng của "sự cân bằng phù hợp" khi đối phó. Ông cho rằng "những lần máy bay Nga xâm nhập gần đây không có ý đồ gây hấn rõ ràng".

"Sự tỉnh táo không phải là hèn nhát hay sợ hãi, mà là trách nhiệm đối với đất nước của mình và hòa bình tại châu Âu. Những đề xuất hấp tấp như bắn hạ vật thể nào đó trên trời hay rầm rộ thể hiện sức mạnh không giúp gì nhiều vào lúc này", ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius trong họp báo tại Berlin ngày 23/9. Ảnh: AFP

Tổng thư ký NATO Mark Rutte trước đó tuyên bố liên minh sẽ quyết định có tấn công máy bay Nga hay không "dựa trên thông tin tình báo về mối đe dọa". Ông Rutte bày tỏ quan điểm tương đồng với Bộ trưởng Pistorius, khi đánh giá vụ biên đội MiG-31 Nga bay vào Estonia tuần trước "không gây ra mối đe dọa trực tiếp"

Các bình luận được đưa sau khi Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski ngày 22/9 tuyên bố nước này sẵn sàng bắn hạ tên lửa và máy bay xâm phạm không phận, dù vô tình hay cố ý. Thủ tướng Donald Tusk cũng khẳng định Ba Lan sẽ "hạ các vật thể bay khi chúng xâm phạm vùng trời và bay qua lãnh thổ", nhấn mạnh đây là "vấn đề không phải bàn cãi".

Quân đội Estonia cáo buộc ba tiêm kích MiG-31 Nga ngày 19/9 tiến vào không phận nước này trong vòng 12 phút mà không xin phép. Theo phía Estonia, sự việc diễn ra gần đảo Vaindloo ở Vịnh Phần Lan, tiêm kích Nga tắt bộ phát đáp và không khai báo lộ trình bay.

Nga cho biết biên đội MiG-31 bay chuyển sân theo kế hoạch từ Karelia đến căn cứ tại vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad, khẳng định dữ liệu theo dõi cho thấy biên đội đã tuân thủ chặt chẽ quy tắc về sử dụng vùng trời quốc tế và "không xâm phạm biên giới của các quốc gia khác".

Tiêm kích MiG-31 Nga nhìn từ phi cơ Thụy Điển ở Biển Baltic ngày 19/9. Ảnh: Không quân Thụy Điển

Một tuần trước khi Estonia đưa ra cáo buộc, giới chức Ba Lan cho biết ít nhất 19 máy bay không người lái (UAV) đã bay vào không phận nước này khi Nga tập kích miền tây Ukraine. Quân đội Ba Lan và đồng minh NATO hạ được ít nhất 4 UAV, những chiếc còn lại tự rơi sau khi hết nhiên liệu.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định chỉ tấn công các mục tiêu tại Ukraine và không nhắm tới Ba Lan, cho biết Moskva sẵn sàng tham vấn với Warsaw về vấn đề trên.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Anadolu, AP)