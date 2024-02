Dubai thành 'vương quốc' nhà hàng ngon nhất Trung Đông

Dubai có 18 trong số 50 nhà hàng vừa được bình chọn tốt nhất thế giới vùng Trung Đông và Bắc Phi năm nay.

Ngày 13/2, 50 Best, tổ chức chuyên về lĩnh vực ẩm thực và đồ uống có trụ sở tại Anh công bố danh sách 50 nhà hàng tốt nhất khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA) 2024. Dubai dẫn đầu khi có 18 nhà hàng trong top 50. Các thành phố Amman Jordan, Cairo Ai Cập và Tel Aviv Israel đứng ở vị trí thứ hai với 5 nhà hàng mỗi nơi. Marrakech Morocco và Beirut Lebanon đứng thứ 3 với 3 nhà hàng mỗi nơi.

MENA bắt đầu được công bố vào năm 2022, phản ánh sự phát triển nhanh chóng của các nhà hàng trong khu vực. Với nền ẩm thực đang bùng nổ với hơn 13.000 quán ăn, Dubai đã thống trị danh sách. Trong hai lần trước đó, thành phố có 15 trong số 50 nhà hàng nằm trong top, trong đó 4 nhà hàng luôn giữ vị trí đầu bảng

Orfali Bros Bistro, quán quân hai năm liên tiếp, được thành lập bởi ba anh em Mohammad, Wassim và Omar với thực đơn tôn vinh di sản ẩm thực Syria kết hợp phong cách quốc tế. Quán mở cửa năm 2021. William Drew, giám đốc nội dung của MENA, dành lời khen Orfali Bros Bistro vì "sự sáng tạo, đổi mới và cách trình bày món, cách phục vụ thân mật".

Một món ăn trong nhà hàng Orfali Bros Bistro ở Dubai. Ảnh: Time Out Dubai

Danh sách 50 Best được bình chọn bởi 250 chuyên gia hàng đầu của ngành thực phẩm, đồ uống trong khu vực. Các nhà hàng được lựa chọn từ 14 thành phố với nhiều tiêu chí như thực khách có trải nghiệm tuyệt vời, đồ ăn ngon, phong cách nấu ăn cá tính, nhà hàng chứa đựng những điều đặc biệt mà nơi khác không có.

Bên trong Orfali Bros Bistro - nhà hàng tốt nhất khu vực Trung Đông - Bắc Phi 2024. Ảnh: Eat Gosee

50 Best chuyên giới thiệu các xu hướng mới nhất trên thế giới, khám phá nhiều nền văn hóa ẩm thực cũng như vinh danh các nhà hàng, quán bar, đầu bếp, nhân viên pha chế. Xếp hạng của 50 Best được đánh giá uy tín ngang giải thưởng World Travel Awards trong lĩnh vực du lịch hay Skytrax của ngành hàng không.

Giải thưởng chính 50 Best trao hàng năm là The World's 50 Best Restaurants (50 nhà hàng tốt nhất thế giới), bắt đầu từ 2022. Các hạng mục khác gồm 50 nhà hàng tốt nhất châu Á, châu Mỹ Latin sẽ lần lượt công bố trong tháng 3.

Năm nay do tình hình chính trị bất ổn diễn ra tại Trung Đông nên ban tổ chức đã hủy sự kiện trao giải trực tiếp trong khu vực mà chỉ công bố trực tuyến.

Anh Minh (Theo CNN)