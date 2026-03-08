Dubai siết quy định an toàn tại các điểm du lịch

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị khu vực chưa hạ nhiệt, Dubai vừa siết chặt quy định an toàn tại các điểm du lịch và sự kiện đông người.

Tiểu vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum vừa ký ban hành Luật số 2 năm 2026 về an toàn công cộng. Đạo luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/6, thiết lập một khung pháp lý khắt khe nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và củng cố vị thế "điểm đến an toàn nhất thế giới" của thành phố này.

Việc Dubai ban hành luật mới không đơn thuần là một thủ tục hành chính thông thường. Theo giới quan sát, đây là bước đi chiến lược trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp. Trong khi nhiều địa điểm lân cận phải đối mặt với bất ổn, Dubai đang nỗ lực duy trì hình ảnh "ốc đảo bình yên" để giữ chân dòng vốn đầu tư và hàng chục triệu du khách quốc tế mỗi năm.

Tổng thống UAE (áo đen, hàng trên) trong trung tâm thương mại Dubai. Ảnh: X/Dr_BuAbdullah

Việc siết chặt quản lý các địa điểm công cộng, kiểm soát nghiêm ngặt vật liệu nổ và nâng cấp hệ thống giám sát được xem là cách Dubai xây dựng nội lực, đảm bảo nền kinh tế du lịch trọng yếu không bị lung lay trước những biến động địa chính trị bên ngoài.

Trọng tâm của luật mới hướng đến việc quản lý các không gian công cộng và sự kiện tập trung đông người vốn là "đặc sản" thu hút du khách của Dubai. Các đơn vị tổ chức sự kiện phải đáp ứng các tiêu chuẩn chi tiết về thiết kế lối thoát hiểm, hệ thống chiếu sáng và thông gió.

Luật quy định rõ việc kiểm soát quy mô đám đông để tránh tình trạng chen lấn, giẫm đạp tại các lễ hội lớn. Mức tiếng ồn tại các tụ điểm giải trí cũng sẽ bị giám sát để bảo vệ sức khỏe người tham gia. Tại các khu vực công cộng như bãi biển và hồ bơi, du khách buộc phải tuân thủ giờ bơi quy định, không xâm nhập các vùng hạn chế và chỉ sử dụng các thiết bị thể thao dưới nước đã được kiểm định an toàn.

Luật cũng nghiêm cấm cá nhân tự ý xử lý hoặc sử dụng pháo hoa, chất nổ, hóa chất độc hại tại nơi công cộng khi chưa được cấp phép. Ngay cả việc vứt bỏ pin điện tử hay vật liệu nguy hại vào thùng rác thông thường cũng bị coi là hành vi vi phạm pháp luật.

Điểm mới của đạo luật này nhấn mạnh vào sự phối hợp của cộng đồng. Cư dân và du khách không chỉ là đối tượng được bảo vệ mà còn có nghĩa vụ tuân thủ các quy trình an toàn, phối hợp với lực lượng giám sát và chấp hành tuyệt đối các hướng dẫn sơ tán trong tình huống khẩn cấp.

Du khách xếp hàng tham quan Bảo tàng Tương lai ở Dubai. Ảnh: Mai Phương

Tại các tòa nhà cao tầng hoặc khu lưu trú, công tác bảo trì các hạng mục nguy hiểm như hệ thống điện phải tuân theo quy trình nghiêm ngặt để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy nổ. Mọi sản phẩm lưu hành trên thị trường Dubai sắp tới cũng bắt buộc phải có hướng dẫn sử dụng an toàn bằng cả tiếng Arab và tiếng Anh để đảm bảo mọi đối tượng khách hàng đều có thể tiếp cận thông tin.

Để đảm bảo tính thực thi tuyệt đối, chính quyền Dubai áp dụng khung hình phạt tài chính. Vi phạm hành chính về an toàn công cộng có mức phạt khởi điểm từ 500 AED (khoảng 3,4 triệu đồng) và có thể lên tới 1 triệu AED (hơn 6,7 tỷ đồng) tùy theo mức độ nghiêm trọng. Nếu cá nhân hoặc tổ chức tái phạm trong vòng một năm, mức phạt sẽ tăng gấp đôi, tối đa khoảng 2 triệu AED (13,5 tỷ đồng).

Lực lượng chức năng thuộc Đô thị Dubai và cảnh sát có quyền lập biên bản, xử lý vi phạm tại chỗ. Người bị xử phạt có 10 ngày để khiếu nại bằng văn bản, và quyết định của hội đồng xem xét sau đó sẽ là quyết định cuối cùng.

Dubai dành khoảng thời gian chuyển tiếp là hai năm để các doanh nghiệp và cá nhân hoàn thiện hệ thống theo tiêu chuẩn mới. Đạo luật này sẽ thay thế các quy định cũ từ năm 2003.

Với những thay đổi này, Dubai tiếp tục khẳng định thông điệp an toàn là nền tảng cho sự thịnh vượng, giúp thành phố này không chỉ là trung tâm giải trí mà còn là điểm đến an toàn cho du khách giữa khu vực nhiều biến động.

Mai Phương (Theo Gulf News)