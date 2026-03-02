Dubai như 'thành phố ma' sau các đợt tập kích của Iran

UAEĐường phố Dubai vắng bóng người, cao tốc thưa thớt xe cộ và bầu trời không còn máy bay liên tục cất hạ cánh do xung đột khu vực.

Các bãi biển, trung tâm thương mại và khách sạn ở Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thường kín chỗ vào những ngày cuối tuần ở mùa cao điểm du lịch.

Tuy nhiên, hầu như không thể nhận ra hình ảnh đó tại Dubai trong ngày 1/3. Cao tốc trong thành phố hầu như vắng xe, bầu trời không còn những chiếc máy bay liên tục cất hạ cánh. Khu Dubai Marina, vốn tấp nập du thuyền và những bữa tiệc trên biển, cũng trở nên lặng ngắt khác thường.

Điều này khiến hãng tin CNN của Mỹ ví Dubai như "thành phố ma".

Cao tốc vắng bóng xe cộ ở Dubai ngày 1/3. Ảnh: CNN

Với nhiều cư dân, khung cảnh này gợi nhớ thời phong tỏa vì Covid-19 cách đây 6 năm, khi một trong những trung tâm trung chuyển nhộn nhịp nhất thế giới đột ngột rơi vào im ắng. Các trường học trong thành phố một lần nữa chuyển sang hoạt động trực tuyến và người dân ở yên trong nhà.

"Cảm giác như những ngày Covid vậy. Trời nắng, yên ắng, chim hót, không còn tiếng xe cộ hay máy bay", Paul Devitt, quay phim của CNN, cho biết.

Một số người dân vội vã tới siêu thị tích trữ nhu yếu phẩm. Các ứng dụng giao hàng thực phẩm ghi nhận tình trạng chậm trễ do nhu cầu tăng vọt. Ở những khu phố vốn đông đúc đến tận tối muộn, đường sá nay trở nên hoàn toàn trống trải.

Đường phố vắng vẻ ở Dubai ngày 1/3. Ảnh: Reuters

Sau khi không phận UAE đóng cửa, một số người đã lái xe tới những vùng yên tĩnh hơn trong nước. Tại Hatta, gần biên giới với Oman, ít nhất một khách sạn đã biến phòng hội nghị thành nơi trú tạm cho du khách trả phòng nhưng không thể về nước. Một số khách mới đến cho biết họ đang đưa gia đình rời khỏi các khu vực hứng chịu tập kích ở Dubai.

Nhiều người sang Oman bằng đường bộ, do đây là quốc gia duy nhất trong khu vực chưa bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công trả đũa của Iran hôm 28/2. Tuy nhiên, đến ngày 1/3, giới chức Oman thông báo hai thiết bị bay không người lái đã nhắm vào một cảng tại nước này.

Dubai, thành phố vốn tự hào về mức độ an toàn và ổn định, không có hầm trú bom công cộng. Nhiều cư dân đã trải qua đêm 28/2 trong các bãi đỗ xe ngầm. Phụ huynh cố gắng bao bọc con cái khi xảy ra những tiếng nổ phía trên đầu. Một số người nói với con rằng đó là pháo hoa trong tháng ăn chay Ramadan, truyền thống ở các quốc gia Hồi giáo.

Người dân băng qua đường ở Dubai ngày 1/3. Ảnh: AFP

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Nguồn thạo tin cho biết cuộc tấn công đã được Mỹ và Israel "lên kế hoạch chung trong nhiều tháng".

Iran sau đó nhanh chóng tuyên bố mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ Mỹ tại nhiều nước Trung Đông, gây ra hàng loạt thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Tehran khẳng định mục tiêu là lực lượng của Washington, chứ không phải lãnh thổ các quốc gia láng giềng.

Huyền Lê (Theo CNN, AFP)