Đua xuồng ba lá, trình diễn drone tại Tuần du lịch Long An

Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch Long An sẽ có các hoạt động âm nhạc, ẩm thực, biểu diễn drone, đua xuồng ba lá, dự kiến thu hút khoảng một triệu lượt khách.

Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch Long An lần thứ 2 diễn ra từ 28/11 đến 4/12 với chủ đề "Long An - Khát vọng sông Vàm".

Sự kiện nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch của địa phương, gắn với phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa, nhân văn và tài nguyên thiên nhiên. Long An cũng mong muốn nhân dịp này huy động các nguồn lực đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

Du khách chèo xuồng ba lá tham quan Làng nổi Tân Lập, huyện Mộc Hóa. Ảnh:TT Xúc tiến Du lịch Long An

Các hoạt động chính của tuần lễ du lịch gồm chương trình biểu diễn 650 drone mô phỏng các hình ảnh đặc trưng của Long An; giải đua xuồng ba lá với gần 20 đội từ các địa phương, tổ chức trong và ngoài tỉnh tham gia.

Du khách sẽ được tham gia lễ hội âm nhạc, thương mại ẩm thực Long An - Hàn Quốc, giao lưu trải nghiệm tại các điểm du lịch đặc trưng của tỉnh như khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập, Khu du lịch Cánh đồng bất tận - Dược liệu Đồng Tháp Mười, Happyland, Chavi Garden, Vàm Cỏ Farmstay, Làng cổ Phước Lộc Thọ, Vườn thú Mỹ Quỳnh.

Ngoài ra, tỉnh cũng tổ chức cuộc thi tỏa sáng tài năng học sinh, sinh viên; giải việt dã quy tụ hơn 3.000 vận động viên tham gia; giải vô địch thể hình, biểu diễn võ thuật; tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong tuần du lịch.

Ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An, cho biết tuần lễ hai năm trước thu hút hàng trăm nghìn du khách tham dự, góp phần vào một triệu lượt khách đến tỉnh trong năm, trong đó có 20.000 lượt khách quốc tế. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đón 1,4 triệu lượt khách, tăng 60% so với cùng kỳ. Long An hiện có hơn 5.000 phòng lưu trú, riêng tại TP Tân An có gần 1.000 phòng.

"Do lượng khách đến lễ hội khá đông nên tỉnh sẽ liên kết thêm với các địa điểm lưu trú giáp ranh tại TP HCM để phục vụ khách", ông Thanh nói.

Long An thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, cách TP HCM khoảng 50 km. Tỉnh có hai dòng sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây gắn liền với đời sống, văn hóa và lịch sử của người dân. Đây là địa phương có hệ sinh thái Đồng Tháp Mười đa dạng và phong phú hệ động - thực vật, các di tích lịch sử văn hóa - cách mạng và các công trình nghệ thuật kiến trúc, các lễ hội, làng nghề truyền thống và đặc sản đồng quê.

