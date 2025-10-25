Đua xuồng ba lá giữa rừng tràm Đồng Tháp

Giải đua xuồng quy tụ 25 đội tham gia là người dân các ấp, giáo viên, cán bộ các đơn vị của xã Phong Mỹ và các xã bạn, do UBND xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh (cũ) tổ chức.
Các nội dung thi gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Đường đua là con kênh nhỏ nằm giữa rặng tre và hàng tràm xanh mát.
Giải đua xuồng quy tụ 25 đội tham gia là người dân các ấp, giáo viên, cán bộ các đơn vị của xã Phong Mỹ và các xã bạn, do UBND xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh (cũ) tổ chức.
Các nội dung thi gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Đường đua là con kênh nhỏ nằm giữa rặng tre và hàng tràm xanh mát.
Từ sáng sớm, 150 tay đua xuồng không chuyên, cùng hàng trăm cổ động viên, du khách đã đến khu du lịch sinh thái Gáo Giồng tham gia giải đua.
Từ sáng sớm, 150 tay đua xuồng không chuyên, cùng hàng trăm cổ động viên, du khách đã đến khu du lịch sinh thái Gáo Giồng tham gia giải đua.
Cuộc đua với tiêu chí vui là chính nên hầu hết các đội không đặt nặng thắng thua, cống hiến hết mình.
Cuộc đua với tiêu chí vui là chính nên hầu hết các đội không đặt nặng thắng thua, cống hiến hết mình.
Các đội đua nữ dáng vẻ thư thả hơn, trước khi bơi đua còn tranh thủ check in làm kỷ niệm.
Các đội đua nữ dáng vẻ thư thả hơn, trước khi bơi đua còn tranh thủ check in làm kỷ niệm.
Cổ động viên trên bờ liên tục reo hò, cổ vũ cho các đội đua.
Cổ động viên trên bờ liên tục reo hò, cổ vũ cho các đội đua.
Nhiều cổ động viên mặc đồng phục, mang theo kèn, nắp vung... liên tục khuấy động không khí.
Nhiều cổ động viên mặc đồng phục, mang theo kèn, nắp vung... liên tục khuấy động không khí.
Cuộc đua diễn ra không gian sinh thái mát mẻ, một bên là rừng tràm một bên là đường tre xanh mát.
Rừng tràm Gáo Giồng rộng 1.500 ha, trong đó 1.200 ha là rừng tràm sản xuất với hơn 100 loài chim sinh sống. Bên cạnh trồng rừng và khai thác, Gáo Giồng còn kết hợp du lịch sinh thái.
Cuộc đua diễn ra không gian sinh thái mát mẻ, một bên là rừng tràm một bên là đường tre xanh mát.
Rừng tràm Gáo Giồng rộng 1.500 ha, trong đó 1.200 ha là rừng tràm sản xuất với hơn 100 loài chim sinh sống. Bên cạnh trồng rừng và khai thác, Gáo Giồng còn kết hợp du lịch sinh thái.
Ngoài các đội đua chính thức, nhiều du khách cũng đăng ký bơi đua trải nghiệm. Đua vui là chính nên các cặp thi đấu của du khách thường xuyên bơi chệch hướng, va vào nhau tạo ra tiếng cười vui cho người xem.
Chị Đoàn Yến Phương, du khách ở TP Mỹ Tho (cũ) cùng đoàn hơn 20 người đến Gáo Giồng du lịch. Chị cho biết đây là lần đầu tiên xem một cuộc đua xuồng. "Không khí rất vui vẻ. Trong đoàn ai cũng thích hoạt động này".
Ngoài các đội đua chính thức, nhiều du khách cũng đăng ký bơi đua trải nghiệm. Đua vui là chính nên các cặp thi đấu của du khách thường xuyên bơi chệch hướng, va vào nhau tạo ra tiếng cười vui cho người xem.
Chị Đoàn Yến Phương, du khách ở TP Mỹ Tho (cũ) cùng đoàn hơn 20 người đến Gáo Giồng du lịch. Chị cho biết đây là lần đầu tiên xem một cuộc đua xuồng. "Không khí rất vui vẻ. Trong đoàn ai cũng thích hoạt động này".
Du khách tranh thủ chụp ảnh với xuồng ba lá, thưởng thức các món bánh dân gian và một số hoạt động trải nghiệm như câu cá, ngắm bãi chim sinh sản.
Gáo Giồng cách TP HCM 145 km, là điểm tham quan chan hòa với thiên nhiên, sở hữu những rừng tràm bạt ngàn, nhiều loài thực vật gắn liền với vùng Đồng Tháp Mười như bông súng, các loại bèo, tre.
Du khách tranh thủ chụp ảnh với xuồng ba lá, thưởng thức các món bánh dân gian và một số hoạt động trải nghiệm như câu cá, ngắm bãi chim sinh sản.
Gáo Giồng cách TP HCM 145 km, là điểm tham quan chan hòa với thiên nhiên, sở hữu những rừng tràm bạt ngàn, nhiều loài thực vật gắn liền với vùng Đồng Tháp Mười như bông súng, các loại bèo, tre.
Dọc đường tre trong khu sinh thái, đông đảo người dân, du khách đổ về vui chơi, thưởng thức món bánh dân gian, nước giải khát, trái cây.
Dọc đường tre trong khu sinh thái, đông đảo người dân, du khách đổ về vui chơi, thưởng thức món bánh dân gian, nước giải khát, trái cây.
Ngọc Tài