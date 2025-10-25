Đua xuồng ba lá giữa rừng tràm Đồng Tháp

Giải đua xuồng quy tụ 25 đội tham gia là người dân các ấp, giáo viên, cán bộ các đơn vị của xã Phong Mỹ và các xã bạn, do UBND xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh (cũ) tổ chức.

Các nội dung thi gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Đường đua là con kênh nhỏ nằm giữa rặng tre và hàng tràm xanh mát.