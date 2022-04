MỹTrò vui do một thanh niên khởi xướng năm 2000 trở thành sự kiện thường niên, với cả trăm người ngồi trên xe ba bánh cùng đua trượt dốc.

Đua xe ba bánh - trò trẻ con dành cho người lớn Video: Morozgrafix

Bring Your Own Big Wheel (BYOBW) do Jon Brumit khởi xướng năm 2000 và anh cũng trở thành tay đua duy nhất của cuộc đua vào năm đầu tiên. Brumit chọn dịp Lễ Phục sinh, ngồi lên một chiếc xe ba bánh của trẻ con, trượt xuống con phố Lombard khúc khuỷu hàng đầu ở San Francisco. Phố Lombard dài chỉ 400 m, độ dốc 27 độ, nhưng có tới 8 khúc cua chữ chi.

Brumit tiếp tục truyền thống này trong 6 năm sau, dần lôi kéo thêm bạn bè tham gia. Năm 2006, tổng cộng 30 tay đua tới BYOBW, cùng cả trăm khán giả đứng cổ vũ. Chỉ một năm sau, các tay đua và khán giả đã có tới hàng trăm người.

Tuy nhiên, người dân sống dọc con phố Lombard không hứng thú với cuộc đua. Sự phản đối của cư dân khiến BYOBW có nguy cơ bị khai tử.

Nhưng Brumit tìm thấy một con phố khác, lý tưởng không kém Lombard. Phố Vermont có một đoạn chỉ dài vài trăm mét, nhưng cũng có tới 7 khúc cua chữ chi, là đối thủ ngang hàng với phố Lombard.

Các tay đua thường mặc những trang phục sặc sỡ, kỳ lạ. Xe đua ba bánh thường chủ yếu bằng nhựa, không bằng kim loại để tránh gây thương tích. Chi phí tham gia thường được dành để làm từ thiện.

Mỹ Anh (theo BYOBW)