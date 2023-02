'Đùa với lửa' để rồi tôi đã phản bội chồng

Một năm vừa rồi tôi và chồng liên tục cãi nhau, chuyện chăn gối lạnh nhạt; nhiều đêm cô đơn, tôi lên mạng chat, có vài đối tượng tiếp cận.

Ban đầu tôi chỉ muốn đùa giỡn cho đỡ chán nản việc cãi nhau với chồng, cũng có chút thú vị trong cuộc sống. Tám năm kết hôn, tôi đã quên đi cảm giác hẹn hò và được theo đuổi. Tôi vui vẻ, tận hưởng cảm giác được theo đuổi, quan tâm, nhắn tin hỏi han. Lúc đầu tôi dặn lòng chỉ trò chuyện, ăn uống với người ta như kiểu tri kỷ để cho vui. Dần dần tình cảm thắm dần, tôi đã ngủ với người đó, cảm xúc ngày càng nhiều, tôi nghĩ đây chỉ là mối quan hệ để khỏa lấp sự trống trải và những hụt hẫng khi ở với chồng.

Nhiều tháng qua lại với người đó hạnh phúc, vui vẻ nhưng tôi vẫn cảm giác tội lỗi với chồng, ghen tuông với người tình mỗi khi anh trả lời tin nhắn chậm. Tóm lại là sướng vui thì ít mà bất an, buồn bã thì nhiều, riết tôi không có sự bình an trong tâm hồn. Giờ tôi đã dứt khoát với người tình do cảm giác bản thân bị ngã vào yêu, luôn buồn nhớ và ghen, muốn chiếm hữu anh. Đến nay đã hơn hai tuần tôi vẫn buồn và không thể nào thanh thản, bình an trong tâm hồn. Tôi luôn thương nhớ anh, cảm giác ganh tị rất nhiều nếu anh bên ai khác.

Tôi rơi vào trạng thái thất tình như tuổi mới lớn dù bản thân đã 35 tuổi. Tôi phải làm sao để vượt qua thời gian này? Tôi và chồng vẫn bình thường, chỉ là tôi nhịn anh hơn do biết bản thân đã có lỗi và cố gắng bù đắp, chuộc lỗi với anh, không hơn thua như trước.

Vân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc