Đưa vào sử dụng 15 cầu Hy Vọng tại miền Tây

Từ ngày 4 đến 6/11, Quỹ Hy Vọng khánh thành 15 cầu bê-tông mới ở An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp.

Đồng Tháp là địa phương có số cầu Hy Vọng được đưa vào sử dụng nhiều nhất đợt này, với 10 công trình. Trong đó, ba cây cầu ở huyện Châu Thành (cầu Hy Vọng 202, 203, 204) do Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm tài trợ xây dựng thông qua Quỹ Hy Vọng, khởi công từ tháng 5.

Sau khi hoàn thiện, mỗi công trình có chiều ngang 3,7 - 4 m, dài gần 30 m, kinh phí xây dựng từ 540 đến 637 triệu đồng. Ngoài nguồn tài trợ, người dân địa phương và ngân sách địa phương cùng đóng góp để xây dựng cầu.

Đại diện Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm (áo xanh lá) chung vui trong ngày khánh thành cầu Hy Vọng 204 tại thị trấn Cái Tàu Hạ. Ảnh: Hàn Thuỷ.

Ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Cái Tàu Hạ (nơi đặt cầu Hy Vọng 202, 204), cho biết các tuyến đường dẫn vào cầu sắp tới sẽ được đầu tư nâng cấp rộng 3,5 m, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, người dân đi lại thuận lợi, hàng hoá tiện thông thương.

Cùng chung vui với bà con địa phương, đại diện Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm bày tỏ: "Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giao vận, chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của một cây cầu vững chắc. Chiếc cầu sẽ nối những niềm vui khi trẻ đến trường được an toàn, người dân đi lại thuận tiện, việc lưu thông hàng hoá, nông sản nhanh và đảm bảo hơn".

Cũng trong đợt này, quỹ Hy Vọng cùng địa phương khánh thành cầu Hy Vọng 159, 161 ở Đồng Tháp và cầu Hy Vọng 168 ở An Giang, do BEST Express Việt Nam tài trợ. Đây là ba trong số 10 cây cầu đồng hành của đơn vị cùng chương trình Nâng bước em đến trường, triển khai từ năm 2021. Đến nay, 10 công trình đã hoàn thành, với tổng kinh phí tài trợ một tỷ đồng.

Cầu Hy Vọng 168 ở huyện Tri Tôn, An Giang khánh thành ngày 4/11. Ảnh: Phượng Thư

Các cầu Hy Vọng còn lại khánh thành trong hai ngày 5-6/11 là hoạt động phối hợp của Quỹ Hy Vọng và Quỹ Người FPT vì cộng đồng trong khuôn khổ chương trình "Nâng bước em đến trường" và "FPT chắp cánh ước mơ". Các hoạt động bao gồm khánh thành 9 cây cầu, khởi công 7 cây cầu và thăm 4 điểm trường tại Cần Thơ và Đồng Tháp.

Chương trình có sự tham gia của các đơn vị thành viên tập đoàn FPT như: FPT Head Office, FPT Software, FPT Telecom và FPT Information System. Nguồn vốn huy động đóng góp từ Quỹ Người FPT vì cộng đồng được gần một tỷ đồng, ngoài ra có thêm nguồn từ tập đoàn hỗ trợ tương ứng.

Khánh thành cầu Hy Vọng 221 tại Đồng Tháp. Ảnh: T.D

Chương trình "Nâng bước em đến trường" xây dựng các cây cầu bê tông kiên cố tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, góp phần tạo môi trường an toàn không chỉ cho trẻ em, mà còn nâng cao chất lượng sống, cải thiện an sinh xã hội tại mỗi vùng đất. Hiện hơn 230 cây cầu kiên cố được xây dựng ở miền Tây trong hơn ba năm qua. Chương trình nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo các địa phương và người dân, đặc biệt là sự tham gia của đoàn viên thanh niên, nông dân các xã đóng góp hàng chục nghìn ngày công.

Vy An