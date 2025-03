Dừa tươi đắt gấp đôi vì nhu cầu xuất khẩu

Mỗi trái dừa bán lẻ đang ở mức 15.000-20.000 đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt khi nhu cầu tại Trung Quốc gia tăng.

Ông Hoàng, chủ cửa hàng trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp), cho biết giá nhập dừa vào từ đầu năm đã leo thang từ 6.000 đồng lên 12.000 đồng một trái. Sau khi tính các chi phí vận chuyển, ông bán giá 15.000 đồng một trái và cho biết "chỉ lời khoảng 1.000 đồng".

Tương tự, chị Loan, chủ vựa trái cây tại đường Phạm Văn Hai (Tân Bình), cho hay lượng hàng nhập về đã giảm 30% so với năm ngoái do nắng nóng kéo dài và nguồn cung hạn chế từ các nhà vườn. Các loại dừa đặc biệt như dừa dứa giá 20.000 đồng một trái hiện không có hàng. Mức này tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Cao Bá Đăng Khoa, Tổng thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam, giá dừa tươi đã tăng 110% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi loại khô tăng 150%. Năm nay là năm mà giá mặt hàng này biến động mạnh từ đầu năm", ông Khoa cho hay.

Tại địa bàn Bến Tre và Tiền Giang, giá dừa tươi được ghi nhận tăng từng ngày. Ông Phạm Văn Hoàng, một nông dân trồng dừa xiêm xanh tại Châu Thành (Bến Tre), cho hay giá dừa bán tại vườn hiện dao động 100-130 đồng một chục (12 trái), gần gấp đôi so với năm ngoái. Tuy nhiên, sản lượng lại giảm đáng kể do hạn mặn kéo dài. Mỗi lứa thu hoạch ở vườn nhà ông trước được 500 trái, nay chỉ còn 300 trái.

Dừa xiêm bán trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp), TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Ngoài nắng nóng, giá dừa leo thang phần lớn do Trung Quốc đẩy mạnh thu mua. Theo ông Nguyễn Đình Tùng, CEO Vina T&T, từ khi Trung Quốc ký nghị định thư cho xuất khẩu dừa, nhu cầu của thị trường này tăng mạnh. Mỗi tháng, doanh nghiệp của ông xuất khẩu khoảng 30 container mặt hàng này sang Trung Quốc.

Ông Khoa cũng nói thêm, các nhà nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia đang tích cực thu mua mặt hàng này của Việt Nam, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt. Đặc biệt, khi Mỹ và Trung Quốc mở cửa cho sản phẩm này, nhiều nhà đầu tư từ các quốc gia khác cũng quan tâm.

Trước xu hướng này, tại Bến Tre, diện tích trồng dừa xiêm xanh đang được mở rộng, hướng tới việc xây dựng chuỗi giá trị dừa bền vững.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Bến Tre, toàn tỉnh đã có hơn 133 vùng trồng dừa được cấp mã số và 14 doanh nghiệp được cấp mã số đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc. Tổng diện tích trồng dừa của tỉnh Bến Tre hiện đạt khoảng 80.000 ha, với sản lượng gần 700.000 tấn mỗi năm. Trong đó, 80% diện tích là dừa khô, loại uống nước chiếm hơn 20%, khoảng 16.000 ha, với sản lượng bình quân khoảng 400 triệu trái một năm. Cây này cũng là nguồn sinh kế của hơn 170.000 hộ dân, chiếm 70% dân số địa phương này.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Bến Tre đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương xây dựng vùng nguyên liệu dừa hữu cơ đạt trên 20.700 ha. Tỉnh hình thành chuỗi giá trị liên kết chặt chẽ với 8 doanh nghiệp lớn, có công nghệ chế biến hiện đại, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm hữu cơ vào nhiều thị trường như: Mỹ, EU, Nhật, Trung Quốc, Canada, Hàn Quốc.

Hiện, sản phẩm dừa xiêm Bến Tre đã được cấp giấy đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và chứng chỉ quốc gia về chỉ dẫn địa lý. Với những bước đi này, hàng Việt đang tạo đà phát triển mạnh mẽ trong năm nay, không chỉ đạt giá trị kinh tế cao mà còn đưa thương hiệu dừa Việt vươn xa trên trường quốc tế.

Bên cạnh dừa xiêm tươi, thời gian qua, loại khô cũng tăng giá đột biến. Giá dừa khô tăng lên 180.000-190.000 đồng mỗi chục 12 trái, mức cao kỷ lục, nhưng nhà vườn không có hàng bán vì đang nghịch mùa.

Thi Hà