'Đứa trẻ hư nhất nước' thành hiệu trưởng, kiếm nửa triệu USD mỗi năm

Từng dính vòng lao lý và bị gắn mác "đứa trẻ hư nhất nước Anh", Tom Roberts nay là hiệu trưởng trường phát triển cá nhân tại Thái Lan, thu nhập gần 500.000 USD mỗi năm.

Tom Roberts lớn lên tại hạt Cheshire với một tuổi thơ nhiều biến động. Từ 16 tháng tuổi, cậu bé đã bộc lộ sự hiếu động thái quá khi liên tục tìm cách phá cũi. Khi người bố nghiện rượu qua đời, cậu bé Tom khi đó mới 7 tuổi, rơi vào khủng hoảng tâm lý, bắt đầu có những hành vi bạo lực mất kiểm soát.

Năm 2014, ở tuổi 11, Tom trở thành tâm điểm của truyền thông Anh khi xuất hiện trong chương trình thực tế Mr Drew's School For Boys trên kênh Channel 4. Đây là chương trình về mô hình giáo dục đặc biệt dành cho học sinh bị đuổi học hoặc có hành vi hung hãn.

Ngay trước khi ghi hình, Tom vừa bị đuổi khỏi trường tiểu học vì xúc phạm hiệu trưởng. Trong chương trình, khán giả chứng kiến cậu bé liên tục ẩu đả với bạn, trèo cửa sổ bỏ trốn và thách thức giáo viên. Biệt danh "đứa trẻ hư nhất nước Anh" ra đời từ đó và bám theo anh suốt một thập kỷ.

Rời chương trình, sự nổi loạn của Tom không dừng lại. Đỉnh điểm của sự trượt dài là hai bản án hình sự liên tiếp liên quan đến tội gây thương tích nghiêm trọng và ẩu đả tại hộp đêm.

Năm 19 tuổi, Tom phải ra hầu tòa án hình sự Crown Court. Khoảnh khắc đứng trước nguy cơ nhận án tù dài hạn, anh tỉnh ngộ. "Tôi soi gương và không còn nhận ra chính mình. Tôi đã đẩy mẹ đến giới hạn chịu đựng và biến mình thành kẻ bị xã hội ruồng bỏ", Tom nhớ lại.

Nỗi sợ mất tự do đã trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh.

Tom Roberts. Ảnh: Mirror

Được anh trai Carl giới thiệu khóa học tâm lý hành vi, Tom lần đầu tiếp cận tư duy tích cực. Anh bắt đầu đọc sách phát triển bản thân của chuyên gia Bob Proctor, tìm cách lý giải nỗi ám ảnh về cái chết của bố và vượt qua mặc cảm "kẻ thất bại".

Năm 2021, sau khi tốt nghiệp trường trung học dành cho học sinh có vấn đề về hành vi, Tom làm nhiều công việc tay chân để tích lũy tiền. Khi có một khoản tiết kiệm nhỏ, anh rời Anh sang Koh Samui (Thái Lan), quyết định làm lại cuộc đời.

Tại đây, chàng trai sinh năm 2002 sáng lập Generation I, một trường phát triển cá nhân kết hợp đào tạo trực tiếp và trực tuyến. Chương trình dạy học viên cách quản trị cảm xúc, biến sự giận dữ thành động lực. Qua đó, họ được rèn luyện kỷ luật và xây dựng tương lai bằng các mục tiêu nghề nghiệp, tài chính rõ ràng thay vì áp dụng kỷ luật cứng rắn.

Hiện, Generation I có hơn 240 học viên từ nhiều quốc gia, phần lớn là thanh thiếu niên mất định hướng, mang về doanh thu khoảng 38.000 USD mỗi tháng. Tom nói những trải nghiệm cay đắng trong quá khứ giúp anh dễ dàng thấu hiểu và chạm đến tâm lý của những người trẻ đang bế tắc.

"Bạn không bị định nghĩa bởi quá khứ của mình. Tôi là bằng chứng sống cho việc ai cũng có thể bắt đầu lại", hiệu trưởng 24 tuổi khẳng định.

Ngọc Ngân (Theo Mirror)