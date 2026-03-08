Đưa tang bằng drone

Trung QuốcDo đường lầy lội, một gia đình ở Quý Châu đã chi 1.450 USD thuê drone công nghiệp để đưa linh cữu nặng 467 kg lên núi an táng.

Sự việc diễn ra tại vùng nông thôn thuộc thành phố Tuân Nghĩa hôm 5/3. Sau 9 ngày mưa liên tiếp, con đường mòn dẫn lên núi trở nên trơn trượt, khiến việc dùng sức người khiêng cỗ quan tài theo phong tục địa phương gặp nhiều nguy hiểm. Để giải quyết, gia đình người quá cố đã quyết định thuê thiết bị bay không người lái (drone) hỗ trợ.

Anh Yang, người điều khiển chiếc drone, cho biết ban đầu anh không có ý định nhận những đơn hàng mang yếu tố tâm linh. Tuy nhiên, nhận thấy nhu cầu thực tế của người dân Tuân Nghĩa khá cao, anh đã quyết định chuyển hướng sang cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp.

Thuê drone đưa quan tài 467 kg lên núi Video ghi lại cảnh drone vận chuyển quan tài lên núi tại thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu hôm 5/3. Nguồn: YouTube@PosterNews

Để nâng được cỗ quan tài nặng gần nửa tấn, anh Yang sử dụng một chiếc drone công nghiệp 6 trục đã qua cải tiến. Quá trình vận chuyển đòi hỏi sự phối hợp của đội ngũ ba người, gồm hai phi công điều khiển bay và một nhân viên giám sát lộ trình. Chi phí cho mỗi chuyến bay 10.000 nhân dân tệ (1.450 USD).

Theo anh Yang, tại các tỉnh có địa hình đồi núi hiểm trở như Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên, dịch vụ vận chuyển quan tài bằng drone đang nở rộ. "Hiện có khá nhiều người tham gia vào lĩnh vực này, mức độ cạnh tranh rất gay gắt", anh nói.

Thiết bị không người lái vận chuyển quan tài nặng gần 500 kg lên núi chôn cất tại thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu hôm 5/3. Ảnh: @Haibaonews

Video ghi lại cảnh chiếc drone khổng lồ treo lơ lửng linh cữu, bay qua các triền núi dốc đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Ứng dụng công nghệ vào tang lễ nhận về một vài ý kiến trái chiều, nhưng đa số cư dân mạng đều ủng hộ. Nhiều người coi đây là minh chứng cho "công nghệ vị nhân sinh", vừa hoàn thành tâm nguyện của gia chủ, vừa bảo đảm an toàn cho những phu khiêng vác.

Một số bình luận còn hóm hỉnh cho rằng hình ảnh cỗ quan tài bay lên không trung gợi liên tưởng đến câu chúc "thăng quan phát tài", mang ngụ ý điềm lành cho gia tộc.

Minh Phương (Theo Worldjournal)