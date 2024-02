Đưa nước sạch vượt sông Hồng tới xã đảo của Thủ đô

Ngày cuối năm, dòng nước sạch đầu tiên đã chảy vào các hộ gia đình ở xã Minh Châu trên bãi giữa sông Hồng, nơi người dân phải di chuyển bằng phà.

Tại lễ khánh thành hệ thống cấp nước cho hơn hơn 1.400 hộ dân xã Minh Châu hôm 7/2, lãnh đạo huyện Ba Vì nói đây là "dấu mốc lịch sử", còn Chủ tịch xã thì coi việc đưa nước sạch về với người dân nơi đây là "kỳ tích".

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, xã Minh Châu được thành lập năm 1955 tại vùng bãi giữa sông Hồng thuộc huyện Ba Vì. Xã có diện tích trên 560 ha, dân số hơn 1.400 hộ (khoảng 6.500 nhân khẩu). Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp thuần túy như trồng chuối, nuôi bò sữa.

Do nằm ở bãi bồi giữa sông Hồng nên khi mùa nước lũ lên, cả xã bị cô lập, việc đi lại phụ thuộc vào thuyền, phà nên Minh Châu được nhắc đến như xã đảo duy nhất của Thủ đô. Vào mùa khô, người dân có thể di chuyển bằng đường bộ sang xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Hàng ngày, học sinh cấp 3 phải đi phà qua sông Hồng để tới trường do trên địa bàn xã chỉ có trường tiểu học và trung học cơ sở.

Người dân và chính quyền xã Minh Châu, huyện Ba Vì vui mừng đón dòng nước sạch đầu tiên lắp đến các hộ gia đình hôm 7/2. Ảnh: Hoàng Phong

Bốn bề của xã là sông nước nhưng do kết cấu địa chất nên nguồn nước ngầm ở đây khan hiếm và ô nhiễm. Người dân chủ yếu hứng nước mưa để ăn uống, nước giếng khoan dùng trong sinh hoạt. "Uớc mơ của cán bộ và nhân dân địa phương là có nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt, thay thế nước giếng khoan" Chủ tịch UBND xã Minh Châu Nguyễn Danh Đạt nói.

Theo ông Đạt, đầu năm 2022, việc thi công hệ thống đường nhánh, trục chính để cấp nước đến người dân hoàn thành nhưng lại gặp khó khi chưa biết nguồn cấp nước nước sạch từ đâu khi đặc thù địa hình địa phương ở bãi giữa sông Hồng. Huyện Ba Vì sau đó quyết định thi công tuyến nước sạch D160 qua sông Hồng đến xã Minh Châu.

Sau gần một tháng thi công ngày đêm, ngày 28/1, mũi khoan thành công từ bờ xã Chu Minh sang bờ xã Minh Châu và ngày 4/2 việc lắp đường ống nước hoàn thành. Xã đảo Minh Châu có nước sạch sau gần 70 năm thành lập. Đơn vị thi công đã lắp đồng hồ và đường dẫn nước sạch cho 10 hộ dân đầu tiên sử dụng, phấn đấu quý I/2024 100% hộ dân xã Minh Châu được cấp nước sạch.

Anh Nguyễn Duy Quyền (khu 6, thôn Chu Châu) nói nước sạch về giúp gia đình anh yên tâm sinh hoạt hàng ngày. Nỗi lo về nguồn nước ô nhiễm không còn, giúp gia đình sẽ tập trung làm ăn, phát triển kinh tế.

Người dân xã Minh Châu tiếp nguồn nước sạch vượt sông Hồng tích trữ vào bể chứa. Ảnh: Hoàng Phong

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng đánh giá đây là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của xã Minh Châu, nâng cao đời sống nhân dân và là động lực phát triển kinh tế của xã. Ông Hưng cho biết hiện 92% hộ dân trên địa bàn huyện được tiếp cận hệ thống cung cấp nước sạch nhưng chỉ hơn 60% số hộ sử dụng. "Tôi đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch", ông nói.

Theo thống kê của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, tính đến hết năm 2023, tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch tập trung đạt khoảng 90%. Năm 2023, thêm 15 xã tại các huyện Sóc Sơn, Ứng Hòa, Mỹ Đức được cung cấp nước sạch tập trung. Toàn thành phố còn 124 xã chưa có nước sạch.

Võ Hải