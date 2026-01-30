Đua nhau làm đám cưới cho chó cưng

Trung QuốcQuyết định theo đuổi lối sống độc thân nhưng Sun Yongning, 42 tuổi, vừa chi gần 10.000 tệ để tổ chức hôn lễ hoành tráng cho chú chó cưng.

Mỗi khi nhắc đến Alice, nàng chó poodle một tuổi, giọng Sun chùng xuống, dịu dàng như nói về con gái. Alice vừa "kết hôn" với Max, chú chó của một người bạn thân.

"Chúng tôi gặp Max tại một buổi giao lưu thú cưng và hai đứa quấn quýt ngay lập tức", Sun, ở Thượng Hải kể. Cô càng bất ngờ hơn khi phát hiện Max chính là anh em cùng đàn với chú chó khác cô đang nuôi. Khi đôi "uyên ương" tròn một tuổi, Sun và chủ của Max quyết định tổ chức một buổi lễ kết hợp sinh nhật và đám cưới.

Hôm đó, Alice và Max ngồi trên chiếc xe kéo nhỏ dạo quanh công viên, nhận lời chúc phúc từ bạn bè và khách mời. "Đó thực sự là một đám cưới. Tôi thấy hạnh phúc lây", Sun nói.

Alice và Max trong đám cưới được tổ chức hồi đầu tháng 1. Ảnh: China Daily

Tại Hàng Châu, vợ chồng Bai Yu và Ju Jie - những người từng làm trong ngành thời trang và tổ chức sự kiện - đã dồn tâm huyết tổ chức hôn lễ cho hai chú chó Coton de Tulear tên Elio và Mira.

Buổi lễ có thiệp mời gửi đích danh 50 "vị khách bốn chân", quy định trang phục (dress code) và cả chó robot làm phù dâu, phù rể. Khoảnh khắc Elio và Mira trao nhau vòng cổ hoa thay nhẫn cưới khiến nhiều người xúc động. "Chó không hiểu đám cưới là gì, nhưng chúng cảm nhận được niềm vui. Khi chúng tôi vui, chúng cũng vậy", Bai chia sẻ.

Vợ chồng anh chọn không tổ chức đám cưới cho chính mình nhưng lại làm hôn lễ cho chó như một cách hiện thực hóa giấc mơ và giải tỏa áp lực.

Theo các nhà xã hội học, việc tổ chức lễ nghi cho thú cưng phản ánh sự thay đổi tâm lý sâu sắc. Sun Zhe, chuyên gia xã hội học của Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải nhận định trong đời sống đô thị cô lập, vật nuôi trở thành nơi trú ngụ an toàn cho cảm xúc của con người. Chúng là chất xúc tác giúp kết nối cộng đồng, đặc biệt với những người độc thân.

Khảo sát năm 2022 của Viện nghiên cứu LeadLeo cho thấy 26% người chi hơn 5.000 tệ (khoảng 18 triệu đồng) mỗi tháng cho thú cưng là những người sống độc thân.

Tại Thượng Hải, diện tích kinh doanh các dịch vụ liên quan đến thú cưng tại các trung tâm bán lẻ tăng trưởng đều qua mỗi năm. Xu hướng này cho thấy người dân thành thị đang tái cấu trúc sự gắn kết và lòng quan tâm trong một xã hội thay đổi nhanh chóng.

Vợ chồng anh Bai Yu và chị Ju Jie ở Hàng Châu, Trung Quốc tổ chức đám cưới cho hai chú chó của gia đình đầu năm 2026. Ảnh: China Daily

Bà Tang Yuanlei, người sáng lập Patago - nền tảng định hình thú cưng là "đối tác phong cách sống" đầu tiên tại Trung Quốc, nhận định thú cưng không còn là vật nuôi mà là thành viên gia đình, cùng chia sẻ vui buồn.

"Chủ nuôi ngày nay không chỉ muốn nuôi tốt, mà còn muốn cùng thú cưng trải nghiệm những điều mới mẻ như người", Tang nói.

Từ các buổi trình diễn thời trang, chụp ảnh chuyên nghiệp đến câu lạc bộ chạy bộ cùng chó (Canicross), thị trường này đang "tăng trưởng chóng mặt". Theo Sách trắng Công nghiệp Thú cưng Trung Quốc 2025, số lượng thú cưng tại các đô thị đã đạt 120 triệu con với quy mô thị trường tiêu thụ vượt ngưỡng 300 tỷ tệ (khoảng 41,8 tỷ USD). Đặc biệt, thế hệ 9X và 2K đang chiếm áp đảo với tổng cộng hơn 66% lượng chủ nuôi.

Theo báo cáo của Goldman Sachs, số lượng thú cưng tại các đô thị Trung Quốc vượt qua số trẻ em dưới 4 tuổi vào năm 2024. Dự báo đến năm 2030, số thú cưng sẽ đạt 70 triệu con, trong khi số trẻ em dưới 4 tuổi có thể giảm xuống dưới 40 triệu.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ lối sống "coi thú cưng như con người". Liu Jing, một kế toán tại Nam Kinh, cho rằng tình yêu thương nên nằm ở sự chăm sóc hàng ngày như cho ăn, đi dạo thay vì những nghi lễ tốn kém. Dù vậy, với những người như Bai Yu, đám cưới thú cưng là sự đền đáp xứng đáng.

"Đời một chú chó chỉ khoảng 10 năm, chúng tôi muốn dành cho chúng những ký ức đẹp nhất", anh nói.

Minh Phương (Theo China Daily)