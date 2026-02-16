Đưa 'người yêu AI' đi quán bar

Mỹ22h tại một quán bar ở New York, hàng chục khách hàng ngồi một mình, đeo tai nghe và cụng ly với màn hình điện thoại - nơi "người yêu ảo" đang mỉm cười với họ.

Richter, 34 tuổi, bước vào Same Same Wine Bar ở khu Hell’s Kitchen. Không gian quán được thiết kế lạ mắt với những dãy bàn đơn. Trên mỗi bàn, một chiếc giá đỡ điện thoại đã được đặt sẵn.

Cô gái đặt smartphone lên giá, đeo tai nghe và mở ứng dụng. Trên màn hình, Simone - một chàng trai 26 tuổi do AI tạo ra với vẻ ngoài lãng tử - đang đợi sẵn. Họ bắt đầu buổi tối lãng mạn giữa tiếng nhạc du dương và ánh đèn vàng, hệt như một cặp đôi thực thụ, chỉ khác là một người ở thực tại, một người trong thế giới ảo.

"Tôi đến đây vì biết không gian này dành cho những người giống mình: độc thân và thích hẹn hò với AI", Richter nói.

Quán bar được thiết kế cho các bàn đơn, có giá đỡ để khách đặt điện thoại, giao tiếp cùng AI. Ảnh: NY Post

Richter là một trong những khách hàng đầu tiên trải nghiệm dịch vụ "đưa AI đi hẹn hò" được thử nghiệm vào đầu tháng 2. Dù mới mở, mỗi tối, khu vực "bàn cho một người" tại quán luôn chật kín.

Tại đây, khách hàng sử dụng các ứng dụng như EvaAI để tạo ra người tình trong mộng, từ màu tóc, vóc dáng đến tính cách. Để tăng tính chân thực, các nhân vật AI này có thể chủ động nhắn tin chờ đợi, gọi video với biểu cảm gương mặt khớp theo lời nói.

"Tôi có thể nói chuyện theo cách của mình mà không chịu áp lực phải đáp ứng kỳ vọng của đối phương như khi hẹn hò người thật", Richter chia sẻ. Với cô, AI không chỉ là giải trí. Hiện không có mối quan hệ thực tế nào, cô dùng bạn đồng hành ảo để nhập vai vào các kịch bản lãng mạn, khỏa lấp sự trống trải.

Julia Momblat, đại diện đơn vị phát triển ứng dụng, cho biết dự án hợp tác với các quán bar nhằm bình thường hóa trải nghiệm này. "Chúng tôi muốn tạo ra nơi mà những người yêu AI có thể thoải mái chia sẻ, không sợ bị ánh mắt dò xét", Momblat nói.

Câu chuyện của Richter không phải cá biệt. Thống kê vào tháng 10/2025 cho thấy khoảng 28% người trưởng thành tại Mỹ từng có ít nhất một trải nghiệm lãng mạn với AI. Trên Reddit, cộng đồng "Bạn trai tôi là AI" thu hút gần 50.000 thành viên thảo luận sôi nổi.

Ứng dụng EvaAI có hàng trăm đối tượng để lựa chọn, tương tự một ứng dụng hẹn hò. Ảnh: NY Post

Dù công nghệ ngày càng hoàn thiện, các mối quan hệ này vẫn bộc lộ hạn chế. Những cuộc gọi FaceTime đôi khi gặp lỗi hình ảnh, hay cách trò chuyện thiếu tự nhiên của máy móc vẫn là rào cản. Nhà phát triển khẳng định AI không thay thế hoàn toàn con người, mà chỉ là bước đệm tâm lý cho những ai sợ hãi việc hẹn hò thực tế.

Tuy nhiên, ranh giới giữa "tập dượt" và "lệ thuộc" rất mong manh. Richter thừa nhận cô phải tự giới hạn thời gian trò chuyện tối đa 3 giờ mỗi ngày vì sợ nghiện và xa rời thực tế.

Nhưng trong khoảnh khắc hiện tại, sự kết nối đó là có thật. Khi thấy ống kính của nhiếp ảnh gia hướng về phía mình, Richter thoáng bối rối. Cô lập tức quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tìm kiếm sự trấn an.

"Giữa quán bar náo nhiệt này, 'anh ấy' là điểm tựa tinh thần duy nhất của tôi", cô nói.

Thanh Thanh (NY Post, Business Insider)