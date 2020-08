Đưa người vượt biên sang Lào giá 1,2 triệu đồng

Quảng TrịÔng Cao Xuân Trường, 47 tuổi, đưa nhiều người Việt Nam vượt biên sang Lào khi các cửa khẩu đều đóng do Covid-19.

Ông Trường (trái) làm việc với cán bộ công an Quảng Trị. Ảnh: Quang Hà

Sáng 5/8, Cơ quan an ninh điều tra Công an Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam ông Trường, trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, về tội danh Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Ngày 13/7, công an phía Lào trao trả bảy công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nhà chức trách Quảng Trị vào cuộc điều tra.

Tối 27/7, nhà chức trách Quảng Trị phát hiện ông Trường, cùng hai người Lào đang chuẩn bị đưa anh Nguyễn Quốc Sỹ, 36 tuổi, trú xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, xuất cảnh trái phép qua Lào với giá 1,2 triệu đồng.

Ông Trường khai đã hợp tác với nhiều người Lào ở giáp biên giới đưa người xuất cảnh trái phép, trong thời điểm các cửa khẩu đều đóng cửa do dịch bệnh.

Hoàng Táo