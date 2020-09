Đưa người trốn trái phép sang Anh

Hà TĩnhNguyễn Quốc Thành cùng 6 bị cáo lĩnh từ một năm tù treo đến 7 năm 6 tháng tù giam vì đưa Phạm Thị Trà My cùng nhiều người ra nước ngoài trái phép.

Chiều 14/9, TAND Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Quốc Thành, 26 tuổi, trú Cần Thơ, 7 năm 6 tháng tù; Trần Đình Trường, 35 tuổi, trú huyện Can Lộc, 5 năm tù giam; Nguyễn Thị Thúy Hòa, 36 tuổi, 6 năm; Nguyễn Xuân Triều, 24 tuổi, 2 năm 6 tháng; Võ Văn Hồ, 62 tuổi, một năm tù treo; Lê Văn Huệ, 53 tuổi; Võ Văn Kỳ, 52 tuổi, cùng trú Nghệ An, lĩnh mỗi người một năm 6 tháng tù treo cùng về tội Tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép, theo điều 349 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị cáo Kỳ do đang bị ung thư nên có đơn xin xét xử vắng mặt và được chấp thuận.

HĐXX đánh giá, các bị cáo vi phạm lĩnh vực xuất nhập cảnh và xuất khẩu lao động, gây nguy hiểm cho xã hội, cần cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe. Tuy nhiên, tòa cũng xét đến các yếu tố như thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả khi lượng hình.

Bị cáo Hòa (áo đen), Trường (áo sọc) và Thành (áo trắng kẻ ô) tại tòa. Ảnh: Đức Hùng

Theo cáo trạng, tháng 8/2019, một người họ hàng của chị Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, đang làm việc tại Anh nhờ Trường làm thủ tục đưa My sang Anh làm việc. Trường liên lạc với Thúy Hòa, thỏa thuận chi phí 21.000 USD.

Khi báo giá với gia đình Trà My, Trường yêu cầu 22.000 USD và được đồng ý. Anh ta sau đó nhận giấy tờ rồi nộp cho Hòa, Quốc Thành để chuyển Nguyễn Thị Thúy Diễm (30 tuổi, chị gái Thành, trú Trung Quốc, đang bị truy nã quốc tế) làm visa du lịch sang Trung Quốc với giá 160 USD.

Ngày 3/10/2019, Trà My đi ra Hà Nội gặp Thành nhận hộ chiếu đã cấp visa Trung Quốc, sau đó đi ôtô lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn rồi sang Trung Quốc. Tại đây, Diễm đón Trà My cùng một số người khác sắp xếp chỗ ăn ở. Ngày 17/10/2019, khi có visa sang châu Âu, Trà My bay từ Trung Quốc đến Ethiopia, quá cảnh tại Pháp, sau đó dùng hộ chiếu giả nhập cảnh Pháp.

Một ngày sau, Trà My từ Pháp trốn sang Anh, bị cảnh sát phát hiện trục xuất trở lại Pháp. Ngày 23/10/2019, cô ngồi trong thùng xe container đông lạnh tiếp tục trốn sang Anh. Khi đến hạt Essex, Vương quốc Anh, cô chết cùng với 38 người khác trong thùng container, nguyên nhân do ngạt thở.

Quá trình điều tra theo trình báo của ông Phạm Văn Thìn, 64 tuổi, bố Trà My, 7 người liên quan đến việc đưa Trà My sang Anh cùng hàng chục lao động khác sang châu Âu làm việc bất hợp pháp bị bắt.

Bị cáo Hồ, Triều và Kỳ (từ trái sang) tại tòa. Ảnh: Đức Hùng

Cơ quan công tố cáo buộc, ngoài việc liên quan Trà My, biết nhiều người muốn sang châu Âu lao động, từ tháng 5-10/2019, Diễm chỉ đạo Thành nhận hồ sơ thông qua Hòa, Kỳ, Hồ và Huệ làm hồ sơ xuất ngoại theo hai con đường qua Trung Quốc và Hy Lạp với mức giá 17.000-20.000 USD. Người lao động khi đến hai nước này sẽ được làm giấy tờ giả, sang tiếp nước khác.

Với Nguyễn Xuân Triều, từ tháng 3-5/2019 đã thông qua một đầu mối nhận hồ sơ đưa một số người trú ở huyện Nghi Xuân sang châu Âu để hưởng lợi 1.000 USD. Quá trình xuất cảnh, vài nạn nhân sau khi bị nhà chức trách sở tại phát hiện dùng hộ chiếu giả nên trục xuất về Việt Nam, hành tung của Triều bị lộ.

Nhà chức trách xác định, thông qua Thành và Diễm, Hòa đã tổ chức, môi giới đưa 16 người sang châu Âu, hưởng lợi 3.000 USD; Trường đưa 3 người (trong đó có chị Trà My), hưởng lợi 1.500 USD; Kỳ và Hồ đưa 3 người, hưởng 28 triệu đồng; Huệ đưa 3 người, hưởng 1.500 USD. Triều môi giới 6 người, thu 1.000 USD.

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Trường trình bày từng có thời gian làm việc tại Anh, trước khi bị bắt kiếm sống bằng nghề dạy làm móng chân, móng tay. Trà My là em họ của Trường, nên khi được nhờ đưa sang châu Âu làm việc, biết là trái phép song vẫn nhận lời giúp. Trường chỉ giới thiệu Trà My đến Pháp, không liên quan đến chặng đường tại Anh, nên việc cơ quan điều tra quy kết "làm chết nạn nhân là không phù hợp". Bị cáo "không nhớ rõ đã đưa bao nhiêu người sang châu Âu để hưởng lợi".

Do chưa bắt được Thúy Diễm, bị cáo Thành (em trai Diễm) được xác định là người đứng đầu vụ án này, nhận 71 hồ sơ. Thành khai quen Hòa, ông Huệ và Kỳ, sau đó chỉ đạo một số chân rết liên lạc với ba người này để lấy hồ sơ của Trà My cùng nhiều người để làm thủ tục xuất cảnh.

"Bị cáo làm theo chỉ đạo của chị Diễm. Sau khi nhận hồ sơ thì gửi cho chị, sẽ có người sắp xếp khách hàng đưa sang Trung Quốc, mọi việc sau đó đều không biết", bị cáo Thành nói.

Bị cáo Hòa cho biết, từng đưa người thân ra nước ngoài làm ăn nên có quen Diễm và Thành, tiếp đó liên lạc qua họ gửi hơn 42 bộ hồ sơ cho nhiều lao động để hưởng tiền lời. Với trường hợp Trà My, Hòa có trách nhiệm đưa cô sang Pháp, còn bước tiếp theo thì không liên quan.

Bị cáo Hồ và Huệ xác nhận có liên hệ với Thành để gửi hồ sơ, hưởng tiền chênh lệch khi đưa được người sang Trung Quốc rồi xuất cảnh qua châu Âu thành công. Bị cáo Triều khai gửi khách hàng cho một đối tác quen quan mạng xã hội, chưa được hưởng lợi đồng nào.

Ông Phạm Văn Thìn (bố nạn nhân Trà My) cùng vợ đến phiên tòa. Ảnh: Đức Hùng

Tại tòa, bố nạn nhân Trà My cho hay mọi việc đã xảy ra rồi, "nhắc lại càng thêm đau xót". Ông nói: "Gia đình bỏ ra 22.000 USD cho con sang Anh song vỡ mộng, giờ mất trắng. Chỉ mong các bị cáo hỗ trợ phần nào đó để khắc phục, vì vợ chồng già yếu không biết lấy đâu ra khoản tiền lớn như vậy".

Được nói lời sau cùng, 6 bị cáo có mặt tại tòa gửi lời xin lỗi tới, chia buồn gia đình Trà My cũng như 38 nạn nhân khác tử vong trong container ở Anh, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời. Bị cáo Thành hỗ trợ cho gia đình ông Thìn 200 triệu đồng, Trường hỗ trợ 60 triệu, Hòa 50 triệu.

Hôm 23/10/2019, cảnh sát Anh tìm thấy 39 thi thể trong thùng container tại khu công nghiệp Grays, hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Các nạn nhân được xác định nhập cư trái phép, mang quốc tịch Việt Nam, chết trong xe container do thiếu oxy và quá nóng. Nghệ An là tỉnh nhiều nạn nhân nhất với 21 người, Hà Tĩnh 10 người, Hải Phòng 3 người, Quảng Bình 3 người, Thừa Thiên Huế và Hải Dương mỗi tỉnh một người. Tại phiên xử hôm 28/8 tại Tòa Hình sự Trung tâm Anh và xứ Wales ở London, Ronan Hughes, kẻ cầm đầu đường dây buôn người đã nhận tội ngộ sát. Nhiều người liên quan vụ án đã bị bắt và buộc tội tại Anh, Pháp và Bỉ, bao gồm lái xe chở container là Maurice Robinson, người Bắc Ireland.

Đức Hùng