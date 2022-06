Bẫy lừa 'việc nhẹ lương cao' ở sòng bạc Campuchia

Thanh HóaTrần Ngọc Chung dùng tài khoản Facebook hứa giúp tìm "việc nhẹ lương cao", sau đó tổ chức đưa người vượt biên sang Campuchia bán vào casino giá 650 USD.

Ngày 23/6, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Chung (19 tuổi, ở khu phố Trung Thịnh, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn) để điều tra hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Công an thẩm vấn nghi can Trần Ngọc Chung. Ảnh: Lam Sơn

Theo nhà chức trách, Chung từng sang Campuchia làm việc tại sòng bạc. Sau một thời gian quen các mánh lới, Chung liên hệ bạn bè, người quen hứa tìm giúp công việc tốt nhưng thực chất "nhằm lôi kéo họ sang Campuchia làm việc tại các sòng bạc".

Đầu tháng 3, Chung đưa bốn người cùng quê Sầm Sơn vượt sông qua biên giới khu vực tỉnh Long An, bán cho chủ sòng bạc với giá 650 USD mỗi người. Các nạn nhân sau đó bị ngược đãi, ép làm những công việc phi pháp, lừa đảo trên không gian mạng, Công an Thanh Hóa cho hay.

Từ tháng 4 đến nay, Thanh Hoá phát hiện 27 người địa phương bị lừa bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến ở nước ngoài, chủ yếu ở Campuchia. 19 người đã được giải cứu, 4 trường hợp gia đình phải nộp tiền chuộc, còn 4 người đang bị khống chế, giữ tại Campuchia.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 8 nghi can liên quan một số đường dây lừa đảo đưa người xuất cảnh trái phép sang Camphuchia.

Trước thực trạng trên, Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa chỉ đạo các địa phương triển khai ngay các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng người dân bị lôi kéo, lừa bán sang Campuchia, bị cưỡng đoạt tài sản hoặc ép buộc làm việc phi pháp.

Lam Sơn