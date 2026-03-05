Đưa Ngày Thơ Việt Nam đến trường học, hầm mỏ

Quảng NinhNhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa đến trường học, hầm mỏ, trò chuyện về thi ca và văn hóa đọc, trong Ngày Thơ Việt Nam.

Hoạt động lần đầu được tổ chức ở Quảng Ninh, vùng đất có truyền thống văn học, nghệ thuật phát triển. So với sự kiện ở Ninh Bình năm ngoái, ban tổ chức nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng các nội dung. Lần đầu tiên, các tác giả đưa Ngày Thơ ra khỏi các không gian truyền thống, đến với các trường học, hầm mỏ trên địa bàn tỉnh.

Chiều 3/3, hội viên Hội Nhà văn Việt kết hợp các cây bút địa phương chia thành nhiều đoàn, gặp gỡ học sinh, công nhân, bộ đội trên địa bàn tỉnh. Ở điểm trường liên cấp Lê Quý Đôn, nhà thơ Trần Đăng Khoa được các học sinh chào đón, hát tặng ca khúc Hạt gạo làng ta. Ông nói về tác dụng của việc đọc sách, bí quyết giúp ông học hỏi lối viết, lối tư duy để trở thành thần đồng thơ từ khi còn nhỏ.

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến trò chuyện với thầy cô trường THPT chuyên Hạ Long về kinh nghiệm sáng tác, cách chọn lọc tư liệu để đọc và viết. Một nhóm tác giả xuống Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - một trong những mỏ than hầm lò sâu nhất tại khu vực Hạ Long. Họ cùng các công nhân đọc thơ, giao lưu ứng biến thơ ngẫu hứng.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa giao lưu với giáo viên trường Lê Quý Đôn, Hạ Long. Ảnh: Hà Thu

Đêm thơ tối 3/3 với chủ đề Trước biển lớn tạo điểm nhấn với sự xuất hiện của những cây bút gạo cội như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đọc Tháng tư, Trường Sa - tác phẩm ông viết hơn 20 năm trước trong chuyến đi ra đảo. Bài thơ gợi lên hình ảnh người lính đảo giữa trùng khơi cùng những địa danh như Song Tử Tây, Sơn Ca, Trường Sa.

Nhà thơ Hữu Thỉnh đọc Thơ viết ở biển, tác phẩm viết năm 1975, trong một lần ông đi Hạ Long. Đời sống lúc ấy còn khó khăn, ông chỉ mua được một ít tôm về làm quà cho gia đình, phải đứng phơi và canh chim biển sà xuống mổ. Buồn chán, ông thẫn thờ nhìn ra xa rồi nghĩ ra hai câu: "Biển vẫn nghĩ mình dài rộng thế. Xa cánh buồm một chút đã cô đơn".

Nhà thơ Hữu Thỉnh đọc Thơ viết ở biển Nhà thơ Hữu Thỉnh trình bày tác phẩm trong đêm thơ của sự kiện. Video: Hà Thu

Ở phần cuối, bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển của Nguyễn Việt Chiến vang lên như một khúc tráng ca, đẩy cảm xúc đêm thơ lên cao trào. Tác phẩm gợi mở chiều sâu lịch sử, khắc họa rõ nét ý thức chủ quyền, lòng kiêu hãnh và trách nhiệm của con người trước biển đảo thiêng liêng. Chương trình còn nhấn mạnh vẻ đẹp hài hòa của thơ và nhạc qua các tiết mục như Biển, nỗi nhớ và em (phổ từ bài Thơ viết ở biển của nhà thơ Hữu Thỉnh) hay Chút thư tình người lính biển (phổ từ bài Thơ tình người lính biển của Trần Đăng Khoa).

Lần đầu tiên, ban tổ chức không còn hoạt động thả thơ lên trời cùng bóng bay. Thay vào đó, họ tuyển chọn 50 bài thơ hay về biển, in trong cuốn sách Trước biển lớn, làm tư liệu lưu trữ.

Ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - đọc diễn văn khai mạc Ngày Thơ. Ảnh: Hà Thu

Trước đó, tọa đàm Phẩm giá của thơ ca, sáng 3/3, thu hút hơn 100 nhà thơ gửi tham luận, nêu ý kiến. Sự kiện đưa ra nhiều góc nhìn thú vị, tư liệu có giá trị, xoay quanh chủ đề trách nhiệm, vai trò của nhà thơ trong thời đại số.

Đây là năm thứ hai ban tổ chức - Hội Nhà văn Việt Nam - đưa sự kiện chính của Ngày Thơ rời khỏi Hà Nội. Năm ngoái, họ chọn Ninh Bình đăng cai các hoạt động, mở ra hướng đi mới trong việc đưa thơ ca đến gần hơn với công chúng ở nhiều vùng miền.

Ngày Thơ Việt Nam tổ chức lần đầu năm 2003, trở thành sự kiện thường niên diễn ra vào Rằm tháng Giêng tại Hà Nội, TP HCM và một số tỉnh thành. Các năm qua, chương trình thu hút đông đảo tác giả và hàng nghìn khán giả trong, ngoài nước. Năm 2023, sự kiện trở lại sau hai năm phải hoãn vì dịch.

Hà Thu