Đua mở mới khách sạn ven biển

Du lịch biển sôi động giúp bất động sản nghỉ dưỡng khởi sắc, thu hút các ông lớn vận hành khách sạn chạy đua mở cơ sở mới.

Là tòa tháp 45 tầng nhìn ra sông Hàn, khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River vừa vận hành ở Đà Nẵng cuối tháng trước. Nhờ Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2025 từ ngày 31/5 đến 12/7, cơ sở này kín các phòng có tầm nhìn xem pháo hoa đêm khai mạc. Tiệc tối trên tầng thượng sức chứa 60-100 người cũng bán hết.

Với sức chứa 296 phòng nghỉ và suite, đây là khách sạn đầu tiên mang thương hiệu Courtyard by Marriott tại Việt Nam, thuộc Marriott International. "Đà Nẵng là điểm đến đang vươn lên mạnh mẽ không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Nam Á", ông Stefano Maccagno, Tổng Quản lý Courtyard by Marriott Danang Han River và Four Points by Sheraton Danang nhận xét.

Tòa khách sạn 45 tầng nhìn ra sông Hàn vừa khai trương ở Đà Nẵng hôm 28/5. Ảnh Courtyard by Marriott Danang Han River

Theo Chi cục Thống kê Đà Nẵng, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú tại thành phố phục vụ trong 5 tháng đầu năm ước đạt 4,6 triệu lượt, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2,2 triệu lượt, tăng 35,8%.

Hãng dịch vụ bất động sản Avison Young cho biết Đà Nẵng có 20.466 phòng khách sạn 4 và 5 sao, nhiều thứ hai cả nước sau Khánh Hòa (25.565 phòng). Các địa phương tiếp theo là Kiên Giang, Quảng Nam, Quảng Ninh, Bình Thuận. Nguồn cung dồi dào nhưng thị trường bất động sản ven biển (khách sạn, khu nghỉ dưỡng, condotel) liên tiếp bổ sung phòng mới, đặc biệt phân khúc từ 4 sao.

Tại Khu đô thị Hạ Long Marina, ngay bên ngoài những con phố sôi động của Bãi Cháy, "ông lớn" vận hành khách sạn IHG cho biết sẽ vận hành khu nghỉ dưỡng hạng sang InterContinental Halong Bay Resort ngay hè này. Dự án này có 174 phòng lưu trú và suite, 60 căn hộ và 41 biệt thự cùng 6 nhà hàng và quán bar.

Cùng với Marriott, IHG, nhiều nhà điều hành khách sạn khác như Radisson Hotel Group (RHG), Accor hay Hilton đều đang có kế hoạch mở rộng tại Việt Nam. Trung tuần tháng 5, Hilton công bố khai trương 4 khách sạn Tru by Hilton đầu tiên trong kế hoạch vận hành thêm 14 khách sạn năm nay.

Trong đó, Tru by Hilton Hạ Long Hòn Gai City Centre là cơ sở phục vụ du lịch biển, cùng với Đà Nẵng sẽ là một trong các thị trường tiếp theo. Tổng cộng, Hilton đang phát triển 28 khách sạn tại Việt Nam.

Avison Young đánh giá thị trường bất động sản du lịch ven biển có tín hiệu hồi phục sau vài năm trầm lắng. Năm 2024, tỷ lệ hấp thụ trung bình đạt 57%, căn cứ trên lượng giao dịch thành công, tăng gấp đôi so với 2023, theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS).

Hãng dịch vụ bất động sản Canada này dự báo 3 năm tới, nguồn cung khách sạn và khu nghỉ dưỡng ven biển dự báo tiếp tục tăng, tập trung nhiều nhất tại Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu. "Việt Nam là một thị trường đầy triển vọng đối với các nhà đầu tư bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng", ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam và Campuchia nhận định.

Sảnh khách sạn nhìn ra Vịnh Hạ Long của InterContinental Halong Bay Resort. Ảnh công ty cung cấp

Hai động lực phục hồi chính là ngành du lịch biển khởi sắc và chính sách, theo chuyên gia. Năm 2024, Việt Nam là quốc gia có tốc độ hồi phục du lịch nhanh nhất Đông Nam Á. Tổng lượt khách quốc tế đạt 98% mức trước Covid-19. Riêng trong quý I, khách quốc tế đến Việt Nam vượt 6 triệu, tăng 134% so với cùng kỳ năm 2019 và là lượt khách quốc tế cao nhất từ trước đến nay theo quý.

Việt Nam được xem là thiên đường cho những người yêu biển nhiệt đới. Báo cáo năm 2024 của Outbox - Vietnam Monthly Travel Tracking cho biết đi biển là một trong những loại hình du lịch được người Việt ưa chuộng nhất. Mới đây, bảng xếp hạng Trip.Best toàn cầu 2025 công bố Việt Nam có 20 đại diện trong hạng mục lưu trú, với InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort hạng 5 về cảnh quan đẹp hàng đầu châu Á.

Ngoài Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng, bảng xếp hạng ghi nhận các đại diện khách sạn ven biển tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa, Kiên Giang, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam và Huế. Theo Trip, sự trải rộng về mặt địa lý của các địa điểm được vinh danh cho thấy tiềm năng mạnh mẽ của du lịch biển Việt Nam. Thực tế, hai tháng đầu 2025, Quảng Ninh – Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang – Khánh Hòa, Kiên Giang – Phú Quốc tăng trưởng khách quốc tế 14% - 27%.

Triển vọng tương lai còn lớn nhờ chính sách. Chính phủ đặt mục tiêu đón 50 triệu lượt khách quốc tế vào 2030 và tiếp tục đa dạng thị trường. "Việt Nam đang dần khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu châu Á, với nhu cầu du lịch nội địa ngày càng cao cũng như lượng khách quốc tế không ngừng tăng", ông Alan Watts, Chủ tịch khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Hilton đánh giá.

Trong đó, du lịch biển và dịch vụ biển được chú trọng trong "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của Việt Nam". Cụ thể, 3 trọng tâm gồm đầu tư hạ tầng du lịch, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng biển chất lượng cao, xây dựng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch biển.

Tuy nhiên, bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng vẫn còn một số "nút thắt". Dù đã có quy hoạch không gian biển và khung pháp lý, các quy định liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời hạn thuê đất, cấp phép đầu tư và bảo vệ môi trường vẫn còn phức tạp, theo Avison Young.

Mặt khác, hạ tầng giao thông và tiện ích công cộng chưa đồng bộ. Hạ tầng hàng không cải thiện đáng kể và có thêm nhiều đường bay thẳng mới nhưng hệ thống đường bộ liên vùng cần cải thiện để tránh ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và trải nghiệm du khách, nhất là vào mùa cao điểm hoặc khi thời tiết xấu.

Với nhà đầu tư và vận hành, Avison Young khuyến nghị tăng tiếp thị ở các thị trường gửi khách và khai thác hiệu quả các đường bay thẳng, cung đường và cảng biển quốc tế mới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh mô hình hợp tác công - tư trong phát triển du lịch tương tự "Lễ hội Diều Quốc tế 2024" trong chuỗi các hoạt động kích cầu du lịch 2024 "Quảng Nam – Miền xanh Di sản".

Ngoài ra, để khách lưu trú dài hơn, cần đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Khách sạn có thể mang trải nghiệm địa phương vào tận nơi hoặc tạo những gói trải nghiệm đặc trưng văn hóa trong cộng đồng, không chỉ từng địa phương mà còn liên vùng.

Anh Kỳ