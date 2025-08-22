Đua mở bán căn hộ cao cấp nửa cuối năm

TP HCMNửa cuối 2025, thị trường căn hộ chứng kiến cuộc đua mở bán rầm rộ của các dự án cao cấp, hạng sang, với giá hầu hết trên trăm triệu đồng mỗi m2.

Giữa tháng 8, Van Phuc Group nhận đặt chỗ cho dự án căn hộ Diamond Sky, phân khu cao tầng đang triển khai thuộc khu đô thị Vạn Phúc City. Phân khu này rộng gần 2 hecta, ba mặt giáp sông Sài Gòn với 300 căn hộ cao cấp, diện tích 63-350m2. Mức giá chủ đầu tư dự kiến bán khoảng 130 triệu đồng mỗi m2.

Cùng thuộc khu đông, Gamuda Land chuẩn bị bán giai đoạn tiếp theo của dự án Eaton Park. Chủ đầu tư cho biết rổ hàng mới có 700 căn, khoảng 180-200 triệu đồng mỗi m2. Masterise Homes cũng tham gia cuộc đua bán nhà hạng sang với hơn 800 căn tại phân khu Lumiere Midtown thuộc khu đô thị The Global City. Trong đợt mở bán này, phân khu mới được chào giá lên đến hơn 200 triệu đồng mỗi m2.

Chủ đầu tư Đất Xanh trở lại thị trường với hơn 1.100 căn hộ cao cấp tại dự án The Prive, giá dự kiến 120 triệu đồng mỗi m2. Trong khi đó, Sơn Kim Land tiếp tục tung rổ hàng mới tại khu đô thị cao tầng The Metropole, dao động 250-300 triệu đồng mỗi m2. Một dự án khác của chủ đầu tư này là The 9 Stellars sẽ được triển khai trong các quý tới.

Ngoài ra, một số chủ đầu tư Vinhomes, Nam Long, Khang Điền, Phú Long... cũng lên kế hoạch triển khai loạt dự án, phần lớn giá bán khoảng 70-85 triệu đồng mỗi m2.

Cuộc đua bán nhà tại TP HCM trong nửa cuối năm được dự báo sôi động khi nguồn cung cải thiện, với sự tham gia của các doanh nghiệp lớn.

Theo hãng tư vấn Kinght Frank Việt Nam, từ nay đến cuối năm, khu vực TP HCM cũ sẽ có khoảng 6.000-8.000 căn hộ mở bán. Trong đó, gần 5.000 căn thuộc nhóm cao cấp và siêu sang.

Còn theo JLL Việt Nam, khoảng 5.500 căn hộ cao cấp, hạng sang được các chủ đầu tư chào bán ở nửa cuối năm, chủ yếu ở khu đông.

Một dự án cao cấp đang triển khai xây dựng tại khu Đông TP HCM. Ảnh: Phương Uyên

Nguồn cung dự báo dồi dào, nhưng giá bán cũng liên tục tăng. Theo báo cáo của Knight Frank, quý II, giá sơ cấp bình quân căn hộ tại khu vực trung tâm đạt hơn 97 triệu đồng một m2, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

JLL Việt Nam cũng ghi nhận mức bình quân chung cư phân khúc cao hơn 132 triệu đồng mỗi m2. Phần lớn các dự án mới mở bán dao động 160-320 triệu đồng mỗi m2, trừ một số nơi nằm xa trung tâm.

Giá căn hộ tại đầu tàu kinh tế lên cao nhất một thập kỷ cũng được Bộ Xây dựng nêu trong báo cáo quý II, với mức bình quân 89 triệu đồng mỗi m2, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, cho rằng rổ hàng cao cấp, hạng sang là yếu tố chính kéo giá chung cư TP HCM tăng mạnh. Ông dự báo hai quý cuối năm, căn hộ tại khu vực lõi thành phố có thể đạt trung bình 125-130 triệu đồng mỗi m2.

Theo ông Tuấn, việc phát triển phân khúc nhà ở này tại trung tâm là xu hướng tất yếu do quỹ đất ngày càng hạn chế. Chi phí bồi thường và giá đất nền tại vùng lõi đô thị đã tăng vọt. Đơn cử, đất thổ cư tại khu đông vượt 100 triệu đồng mỗi m2, thậm chí cao hơn tại các vị trí đắc địa, khiến giá căn hộ cũng bị đẩy lên hàng trăm triệu đồng mỗi m2 để nhà đầu tư có lời.

"Điều này lý giải vì sao phần lớn nguồn cung mới tại lõi đô thị đều thuộc nhóm cao cấp, trong khi phân khúc trung cấp và bình dân phải dịch chuyển ra các khu vực vệ tinh", ông Tuấn đánh giá.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Trường Anh, Trưởng bộ phận nghiên cứu Knight Frank Việt Nam cho rằng xu hướng nhà hạng sang ở khu vực TP HCM cũ còn tiếp diễn. Phân khúc này cũng đang hưởng lợi từ lực cầu mạnh trong và ngoài nước. Số người siêu giàu tại Việt Nam được dự báo tăng gần 30% vào năm 2028, cùng với sự quan tâm của nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và kiều bào. Ngoài ra, kế hoạch hình thành trung tâm tài chính quốc tế và hạ tầng giao thông hoàn thiện cũng hứa hẹn bổ sung thêm nguồn cầu cho các dự án.

Ở khía cạnh này, bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao Savills Việt Nam đánh giá việc mở rộng địa giới hành chính giúp đầu tàu kinh tế có dư địa điều tiết cơ cấu sản phẩm. Trong khi khu trung tâm phù hợp với dự án đắt tiền, các vùng mới sáp nhập như Bình Dương vẫn còn quỹ đất lớn và chi phí thấp hơn, thích hợp phát triển nhà ở trung cấp và bình dân. Điều này giúp thành phố tránh lệch pha cung - cầu, đồng thời đảm bảo cơ hội an cư cho nhóm khách hàng số đông.

Phương Uyên