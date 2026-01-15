Đưa máy bay C-119 về trưng bày ở di tích Tà Cơn

"Xe chở hàng bay" C-119 đã được chuyển về di tích sân bay Tà Cơn sau 9 năm Bộ Quốc phòng cấp cho tỉnh Quảng Trị làm hiện vật trưng bày.

Ngày 15/1, Bảo tàng tỉnh Quảng Trị cho biết máy bay được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ Đồng Nai về sân bay Tà Cơn, xã Khe Sanh giữa tuần trước. Hiện vật đang được lắp ráp để trưng bày ở di tích, dự kiến cuối tháng 1 hoàn thành.

Máy bay C-119 được chở về sân bay Tà Cơn lắp rắp. Ảnh: Minh Anh

Máy bay C-119 của quân đội Mỹ có thể khối lớn, từ công năng vận tải đã nâng cấp thành máy bay do thám và từng tham chiến trên đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, trong đó có tỉnh Quảng Trị.

Năm 2016, Bộ Quốc phòng đã cấp máy bay C-119 cho tỉnh Quảng Trị để phục vụ trưng bày, nhưng do ngân sách hạn chế nên nhiều lần kế hoạch bị trì hoãn. Đến cuối năm 2024, UBND TP HCM hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 4 tỷ đồng nhằm phục hồi, tháo dỡ, vận chuyển máy bay C-119 từ Đồng Nai về lắp đặt.

Sân bay Tà Cơn từng là căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ giai đoạn 1966-1968 ở Khe Sanh và cũng là nơi ghi dấu chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Địa danh sân bay Tà Cơn gắn với chiến dịch giải phóng Khe Sanh - Hướng Hóa năm 1968, được xếp hạng quốc gia năm 1986.

Máy bay C-119 sẽ nằm cạnh "ngựa thồ" C-130 bên phải. Ảnh: Minh Anh

Khu di tích đang trưng bày nhiều hiện vật ngoài trời như máy bay C-130, CH-47 Chinook, UH-1A, xe tăng M48, M41, M113, pháo 155 mm cùng nhiều vỏ bom, đạn. Trong đó, nổi bật là "ngựa thồ" C-130 mang số hiệu 532, từng tham chiến ở Khe Sanh - Tà Cơn, được bàn giao về di tích năm 2012.

Sân bay Tà Cơn mỗi năm đón hơn 20.000 lượt khách, trong đó hơn một nửa là khách quốc tế. Việc bổ sung máy bay C-119 với kích thước lớn hứa hẹn làm phong phú thêm hiện vật, đồng thời tái hiện không gian sân bay quân sự tại Tà Cơn - một trong những điểm đến quan trọng của Quảng Trị.

Đắc Thành