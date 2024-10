Đưa mái ngói lên nhà phố cao tầng

Hệ mái ngói được lồng ghép khéo léo giúp tạo điểm nhấn cho mặt tiền và kiến trúc của các công trình nhà giữa đô thị.

Hệ mái như cầu trượt

Ngôi nhà có quy mô ba tầng, được xây dựng trên mảnh đất có kích thước 6x20 m tại Nghệ An. Lấy cảm hứng từ ký ức thơ ấu bên mái hiên của gia chủ, KTS Nguyễn Khắc Phước cùng cộng sự đã thiết kế nên ngôi nhà có mái ngói như cầu trượt với mục đích tạo ra ba khoảng hiên cho ba tầng nhà.

Mái ngói và ba khoảng hiên bố trí phía trước ngôi nhà ba tầng. Ảnh: Triệu Chiến

Ba khoảng hiên đem tới những trải nghiệm khác nhau cho gia chủ. Trong đó, khoảng hiên tầng trệt là nơi cả nhà hóng gió sau bữa cơm chiều, chỗ trẻ con chơi đùa cùng bạn bè và người lớn trò chuyện với hàng xóm. Khoảng hiên tầng hai đóng vai trò là chỗ thư giãn, hít thở không khí trong lành. Khoảng hiên trên tầng ba được dùng làm địa điểm tổ chức tiệc nướng, cafe tụ họp cùng người thân, bạn bè.

Mái ngói hình ziczac

Hệ mái ngói mô phỏng nhịp chuyển động ziczac. Ảnh: Triệu Chiến

Ngôi nhà phố ba tầng, nằm trên mảnh đất nở hậu với mặt tiền 6 m, mặt sau 8 m tại TP Vinh (Nghệ An).

Để tạo nên một công trình thoáng mát mà vẫn ngập tràn ánh sáng tự nhiên, nhóm KTS Nguyen Khac Phuoc Architects đã sử dụng hệ mái ngói truyền thống, kết hợp nội thất tone màu tối, cùng những khoảng vườn nhỏ xanh mát xuyên suốt trong và ngoài nhà. Hệ mái ngói đỏ với chiều cao đa dạng, tạo điểm nhấn nhưng vẫn đảm bảo sự hài hòa cho công trình khi đặt giữa bối cảnh các căn nhà phố lân cận.

Các không gian được thiết kế mô phỏng nhịp chuyển động ziczac nhằm tạo ra những khoảng đệm giao thoa chuyển tiếp giữa trong - ngoài, dọc – ngang.

Mái ngói trên tầng ba

Mái ngói đỏ đặt trên tầng ba của ngôi nhà. Ảnh: Quang Dam

Ngôi nhà có quy mô ba tầng, tọa lạc trên mảnh đất rộng 4x18 m tại Long An, phía trước là công viên và hồ nước. Với lợi thế sở hữu hai mặt tiền, công trình tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và khả năng thông gió, đảm bảo không gian bên trong luôn đủ sáng và thoáng mát.

Nhóm KTS Đạt Trần, Lê Hữu Phát chọn thiết kế mái ngói đỏ truyền thống để phù hợp với nét văn hóa địa phương, trong khi các tác phẩm phù điêu nổi bằng xi măng trên vách tường tạo thêm nét nghệ thuật cho ngôi nhà. Nhìn từ góc nghiêng, tầng ba giống như một công trình nhà mái ngói đỏ độc lập - thường thấy ở các vùng quê Việt Nam.

Thích nghi với khí hậu

Mái ngói trang trí ở mặt tiền ngôi nhà. Ảnh: An Nam Design and Build

Công trình có quy mô hai tầng, diện tích xây dựng 167 m2, nằm trên khu đất rộng 154 m2 tại Quảng Nam, là nơi sinh sống của gia đình 4 người. Công năng chính gồm 3 phòng ngủ và khu sinh hoạt chung.

Với lối kiến trúc mang âm hưởng Hội An, KTS An Nam Design and Build đã sử dụng chất liệu ngói cho hệ mái nhằm giúp công trình thích nghi tốt với khí hậu miền Trung. Phần mái được tính toán để không bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào không gian sinh hoạt nhưng vẫn đảm bảo đối lưu không khí và lấy sáng.

Khối nhà tầng hai sử dụng hệ cửa gỗ, kết hợp với màu nâu đỏ của ngói tạo cảm giác hoài cổ.

Thu Hương