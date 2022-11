Dua Lipa phủ nhận diễn khai mạc World Cup

Ca sĩ người Anh Dua Lipa cho biết chưa từng bàn bạc với ban tổ chức về việc diễn tại lễ khai mạc World Cup 2022.

Ngày 14/11, nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Hiện có nhiều tin đồn về việc tôi sẽ biểu diễn tại sự kiện mở màn World Cup 2022 ở Qatar. Tôi sẽ không tham gia và chưa từng bàn bạc về việc biểu diễn. Tôi sẽ cổ vũ đội tuyển quốc gia Anh từ xa. Tôi mong được đến thăm Qatar trong tương lai gần, khi quốc gia này hoàn thành các cam kết về nhân quyền như đã hứa khi nhận quyền đăng cai World Cup".

Dua Lipa tại lễ trao giải Grammy 2021. Ảnh: Elpais

Theo TMZ, Dua Lipa muốn nói đến các đạo luật của Qatar đối với phụ nữ và cộng đồng LGBT. Quốc gia Trung Đông từng nhiều lần hứa cải cách nhưng chưa thực hiện. Nguồn tin của Guardian cũng cho biết có khoảng 6.500 lao động nhập cư thiệt mạng tại Qatar kể từ khi nước này nhận quyền đăng cai World Cup năm 2010. Tổ chức nhân quyền FairSquare Projects cho biết đa số lao động này đến đây làm việc trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho giải đấu.

Chính phủ Qatar nhiều lần phản đối thông tin cho rằng hàng nghìn lao động thiệt mạng do tai nạn ở công trường xây dựng hoặc chết vì làm việc dưới thời tiết nắng nóng giữa mùa hè khắc nghiệt trong quá trình chuẩn bị World Cup.

Tài khoản Twitter World Music Awards là đơn vị tung tin đồn Dua Lipa sẽ diễn tại World Cup. Đồng thời, trang tin này cũng liệt kê nhiều nghệ sĩ khác dự kiến tham dự chương trình như Shakira, BEP, J Balvin , BTS... Tuy nhiên, ca sĩ Jung Kook của nhóm BTS là người duy nhất xác nhận sẽ hát tại sự kiện.

Buổi lễ dự kiến được tổ chức tại sân vận động Al Bayt, Qatar 23h tối 20/11 (giờ Hà Nội). World Cup 2022 dự kiến có khoảng 5 tỷ người trên toàn thế giới theo dõi.

Dua Lipa sinh năm 1995 tại Anh. Năm 2015, cô phát hành các single đầu tay New Love, Be the One và thu được nhiều thành công trên thị trường âm nhạc châu Âu. Năm 2017, cô gây chú ý với bản hit New Rules. Bài hát mang phong cách electropop và EDM từng đứng đầu ở Anh, Hà Lan, Ireland, Israel và xếp vị trí thứ 11 bảng xếp hạng Billboard, Mỹ. Thành công của single New Rules và album Dua Lipa giúp cô giành giải "Nghệ sĩ đột phá", "Nữ nghệ sĩ xuất sắc" tại Brit Awards 2018.

Dua Lipa - Physical MV "Physical". Video: Dua Lipa Youtube

Phương Mai (theo TMZ)