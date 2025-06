Dua Lipa mê đọc sách

Dua Lipa - ca sĩ gen Z nổi tiếng với "New Rules", "Levitating" - mở câu lạc bộ sách ở Anh, thực hiện hàng trăm cuộc phỏng vấn các tác giả.

Một video Youtube của nhà văn Blake Lefray với tên Dua Lipa versus the literary landscape (Dua Lipa và thế giới văn học) thu hút hàng triệu lượt xem hồi tháng 3. Video ra đời khi Lefray nghiên cứu về chất lượng các cuộc phỏng vấn văn học trên nhiều nền tảng. Trong quá trình đó, anh tình cờ xem và ấn tượng với cuộc trò chuyện giữa Dua Lipa với nhà văn đạt giải Pulitzer Hernan Diaz.

Khi trao đổi cùng các tác giả, ca sĩ Dua Lipa thường giữ tâm thế thoải mái, đặt câu hỏi có tính phát hiện. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn Hernan Diaz, Dua Lipa đưa ra giả định về một nhân vật trong sách của anh được xây dựng dựa theo nguyên mẫu nhà báo từng vạch trần "vua dầu mỏ" John D. Rockefeller, dẫn đến vụ chia tách Standard Oil theo phán quyết chống độc quyền. Điều này khiến tác giả bất ngờ bởi khám phá của Dua Lipa vượt ra khỏi dự định sáng tác ban đầu của anh.

Với kinh nghiệm thực hiện hàng trăm cuộc phỏng vấn, Dua Lipa nắm rõ những gì nên hỏi. Cô biết điều nghệ sĩ thường ngại trả lời hay thích được khai thác nhằm thúc đẩy họ mở lòng chia sẻ. Lefray nhận định Dua Lipa am hiểu nội dung, luôn theo sát các nhân vật phụ và tình tiết, để dẫn dắt cuộc phỏng vấn một cách chắc chắn.

Dua Lipa phỏng vấn nhà văn Hernan Diaz. Ảnh: Youtube Service95

Để thực hiện những cuộc phỏng vấn văn học chất lượng, Dua Lipa dường như đọc rất nhiều. Trong bài phát biểu tại giải Booker 2022, cô kể đã học được tinh thần kháng cự của người Albania từ tác phẩm của Ismail Kadare khi còn là thiếu niên. Các buổi trò chuyện của cô là một phần hoạt động trong câu lạc bộ sách thuộc trang web Service95. Dù có ý kiến cho rằng đây là cách cô xây dựng thương hiệu cá nhân hay hướng đến mục đích thương mại, hầu hết khán giả đều tin vào tình yêu đọc sách của ca sĩ.

Điều quan trọng với Dua Lipa không chỉ là đọc gì mà còn là đọc như thế nào. Cô đắm chìm vào thế giới nghệ thuật, sống cùng nhân vật đơn giản vì niềm vui khám phá. Quá trình đọc của Dua Lipa còn gắn liền với sự suy nghiệm để hiểu chiều sâu của tác phẩm. Lắng nghe các cuộc phỏng vấn, thính giả sẽ cảm nhận được tinh thần khuyến đọc, thôi thúc mỗi người kiếm tìm những cuốn sách hay cho bản thân.

Dua Lipa và cuốn sách "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" (Ocean Vuong). Cô cũng từng thực hiện cuộc phỏng vấn trực tuyến tác giả Mỹ gốc Việt. Ảnh: Service95

Ca sĩ Dua Lipa, 30 tuổi, sinh ra tại Anh. Năm 2015, cô phát hành các single đầu tay New Love, Be the One và thu được nhiều thành công trên thị trường âm nhạc châu Âu. Năm 2017, cô gây chú ý với bản hit New Rules. Bài hát mang phong cách electropop và EDM từng đứng đầu ở Anh, Hà Lan, Ireland, Israel và xếp vị trí thứ 11 bảng xếp hạng Billboard, Mỹ. Thành công của single New Rules và album Dua Lipa giúp cô giành giải "Nghệ sĩ đột phá", "Nữ nghệ sĩ xuất sắc" tại Brit Awards 2018.

Cô còn được biết đến với vai trò điều hành một câu lạc bộ sách trực thuộc nền tảng phong cách sống. Đây là nơi Dua Lipa giới thiệu những cuốn sách yêu thích đến người hâm mộ. Mỗi tháng, cô chọn một cuốn sách và trò chuyện cùng tác giả để hiểu thêm về nội dung tác phẩm.

Dua Lipa hát Levitating Dua Lipa hát "Levitating" (2020). Video: live on Graham Norton

Khánh Linh (theo The Guardian)