Dua Lipa gây sốt ở trận Siêu kinh điển Argentina

Sinh năm 1995 tại London và lớn lên trong gia đình gốc Albania‑Kosovo, Dua Lipa từng thử sức với nhiều nghề như phục vụ bàn và người mẫu trước khi dấn thân vào âm nhạc.

Năm 2015, cô phát hành các single đầu tayNew Love, Be the Onevà thu được nhiều thành công trên thị trường âm nhạc châu Âu. Năm 2017, cô gây chú ý với bản hit New Rules. Bài hát mang phong cách electropop và EDM từng đứng đầu ở Anh, Hà Lan, CH Ireland, Israel và xếp thứ 11 bảng xếp hạng Billboard, Mỹ. Thành công của single New Rules và album Dua Lipa giúp cô giành giải "Nghệ sĩ đột phá", "Nữ nghệ sĩ xuất sắc" tại Brit Awards 2018.

Năm 2018, khi mới 22 tuổi, Dua Lipa được lựa chọn biểu diễn tại lễ khai mạc trận chung kết UEFA Champions League 2018 giữa Real Madrid và Liverpool tại Kiev. Đây là bước ngoặt đưa hình ảnh của cô lên sân khấu toàn cầu.