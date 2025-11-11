Dua Lipa gây sốt ở trận Siêu kinh điển Argentina

Dua Lipa vẫy chào khán giả trước trận.
Sự xuất hiện của nữ ngôi sao quốc tế tại một trong những trận đấu đỉnh cao của bóng đá Nam Mỹ đã làm "dậy sóng" mạng xã hội. Người hâm mộ khen Dua Lipa có gu khi mặc áo đội tuyển Argentina và hài hước bình luận về việc nữ ca sĩ truyền cảm hứng bóng đá cho cả hai đội.
Sự xuất hiện của nữ ngôi sao quốc tế tại một trong những trận đấu đỉnh cao của bóng đá Nam Mỹ đã làm "dậy sóng" mạng xã hội. Người hâm mộ khen Dua Lipa có gu khi mặc áo đội tuyển Argentina và hài hước bình luận về việc nữ ca sĩ truyền cảm hứng bóng đá cho cả hai đội.
Dua Lipa chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu.
Sinh năm 1995 tại London và lớn lên trong gia đình gốc Albania‑Kosovo, Dua Lipa từng thử sức với nhiều nghề như phục vụ bàn và người mẫu trước khi dấn thân vào âm nhạc.
Năm 2015, cô phát hành các single đầu tayNew Love, Be the Onevà thu được nhiều thành công trên thị trường âm nhạc châu Âu. Năm 2017, cô gây chú ý với bản hit New Rules. Bài hát mang phong cách electropop và EDM từng đứng đầu ở Anh, Hà Lan, CH Ireland, Israel và xếp thứ 11 bảng xếp hạng Billboard, Mỹ. Thành công của single New Rules và album Dua Lipa giúp cô giành giải "Nghệ sĩ đột phá", "Nữ nghệ sĩ xuất sắc" tại Brit Awards 2018.
Năm 2018, khi mới 22 tuổi, Dua Lipa được lựa chọn biểu diễn tại lễ khai mạc trận chung kết UEFA Champions League 2018 giữa Real Madrid và Liverpool tại Kiev. Đây là bước ngoặt đưa hình ảnh của cô lên sân khấu toàn cầu.
Trận Superclásico cuối tuần qua kết thúc với chiến thắng 2‑0 nghiêng về Boca Juniors, nhờ các bàn của Exequiel Zeballos và Miguel Merentiel.
Trận Boca Juniors gặp River Plate, được biết đến với tên Superclásico, là một trong những derby gay cấn nhất lịch sử bóng đá thế giới. Khởi đầu từ hơn một thế kỷ trước, hai đội bóng cùng thành phố Buenos Aires đã trải qua hơn 260 lần so tài với bầu không khí cổ động cuồng nhiệt, các khoảnh khắc kịch tính và sự ganh đua mãnh liệt không chỉ trên sân cỏ mà cả ngoài sân. Mỗi lần họ gặp nhau không đơn thuần là ba điểm, mà còn là biểu hiện của niềm tự hào, lịch sử và văn hoá bóng đá Argentina.
Hồng Duy