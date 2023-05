Dua Lipa đeo viên kim cương huyền thoại 100 carat

MỹDua Lipa gây chú ý ở Met Gala khi đeo viên kim cương huyền thoại của Tiffany nặng hơn 100 carat.

Dua Lipa ở Met Gala 2023 Dua Lipa tạo dáng ở Met Gala 2023. Video: ExtraTV

Theo Vogue, mọi ánh mắt đổ dồn về ca sĩ người Anh khi cô đến Met Gala tối 1/5 ở New York. Là một trong những host sự kiện, Lipa diện bộ đầm vải tweed trắng vintage của Chanel. Thiết kế từng ra mắt trong show Haute Couture mùa thu năm 1992, do siêu mẫu Claudia Schiffer thể hiện.

Trang phục của ca sĩ gây dấu ấn ở vòng cổ Lucida Star, được Vogue mô tả" đẹp đến kinh ngạc". Viên đá màu vàng trắng mô phỏng viên kim cương màu vàng nổi tiếng của Tiffany. Đại diện hãng chế tác lâu đời của Mỹ cho biết viên đá có 82 mặt (lớn hơn 24 mặt so với tiêu chuẩn của một viên đá đẹp), nguồn gốc hợp pháp từ Botswana.

Bản gốc - viên kim cương màu vàng quý hiếm - được tìm thấy năm 1877 tại mỏ Kimberley của Nam Phi. Ban đầu, nó nặng 287,42 carat, sau đó được cắt lại và nặng 128,54 carat. Năm 2019, giá trị ước tính của viên đá lên tới 30 triệu USD.

Trong lịch sử 186 năm của thương hiệu, chỉ có bốn người phụ nữ được đeo viên kim cương Tiffany gốc. Nhà hoạt động xã hội Mary Whitehouse là người đầu tiên đeo tại sự kiện Tiffany Ball năm 1957 ở Newport, Rhode Island. Tiếp theo là Audrey Hepburn, người đã đeo nó cùng vòng cổ kim cương của Jean Schlumberger để chụp ảnh cho phim Breakfast at Tiffany's và mang tới buổi họp báo phim này. Năm 2019, Lady Gaga tại lễ trao giải Oscar 2019 và Beyoncé là người thứ tư được đeo trong ảnh, video chiến dịch quảng bá năm 2021 của Tiffany & Co.

Thiết kế Dua Lipa diện ở Met Gala được lấy từ kho lưu trữ đồ cổ của Chanel. Ban đầu, Karl Lagerfeld giao bộ đầm cho siêu mẫu Claudia Schiffer diện trong show Haute Couture mùa thu năm 1992. Ảnh: AFP

Dua Lipa sinh năm 1995 tại Anh. Năm 2015, cô phát hành các single đầu tay New Love, Be the One và thu được nhiều thành công trên thị trường âm nhạc châu Âu. Năm 2017, cô gây chú ý với bản hit New Rules. Bài hát mang phong cách electropop và EDM từng đứng đầu ở Anh, Hà Lan, Ireland, Israel và xếp vị trí thứ 11 bảng xếp hạng Billboard, Mỹ. Thành công của single New Rules và album Dua Lipa giúp cô giành giải "Nghệ sĩ đột phá", "Nữ nghệ sĩ xuất sắc" tại Brit Awards 2018.

Họa Mi (theo Vogue)