Đưa lịch sử vào sản phẩm, nhiều thương hiệu 'cháy hàng'

Bạc thỏi, giày, bánh phiên bản giới hạn in dấu ấn "50 năm thống nhất đất nước" nhanh chóng thành "cơn sốt" được nhiều người săn lùng dịp 30/4.

Thay vì đưa ra những chiến dịch quảng cáo đơn thuần cho dịp lễ 30/4, các thương hiệu năm nay chọn một cách khác: đưa lịch sử vào sản phẩm.

Đầu tháng 4, khi theo dõi fanpage của Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý, chị Thảo - một người sưu tầm vật phẩm lịch sử tại Hà Nội - nhanh tay đặt mua mẫu bạc thỏi in dấu ấn "50 năm thống nhất đất nước".

"Thiết kế đơn giản mà ý nghĩa. Tôi đã sưu tầm nhiều thứ liên quan đến lịch sử, nhưng đây là một trong những món làm tôi muốn đặt mua ngay khi thấy", chị chia sẻ.

Tập đoàn Phú Quý cho biết đợt này tung ra 2025 sản phẩm bạc thỏi Limited Edition "50 năm thống nhất đất nước". Trong đó, họ trực tiếp nhận đặt hàng online 800 sản phẩm, phần còn lại phân bổ về hệ thống cửa hàng và đại lý của hãng. Nhưng chỉ sau 3 giờ, toàn bộ số bạc đã được đặt mua hết.

Thỏi bạc in hình 50 năm thống nhất đất nước được khách hàng đặt mua. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong khi đó, tại các cửa hàng Pierre Cardin ở TP HCM, những đôi giày phiên bản giới hạn "50 Years - One Vietnam" được bày trang trọng sau lớp kính. Khác với thường lệ, giày không chỉ là thời trang, mà mang theo một câu chuyện lịch sử.

"Chúng tôi dành 3 tháng để hoàn thiện mẫu thiết kế này", đại diện Pierre Cardin Việt Nam chia sẻ. Mỗi chi tiết trên giày đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo ra một sản phẩm không chỉ mang tính thời trang mà còn truyền tải được thông điệp lịch sử. Đây là phiên bản giới hạn duy nhất, chỉ sản xuất đúng 1.975 đôi để đánh dấu năm thống nhất đất nước. "Mỗi đôi giày mang giá trị sưu tầm và là lời tri ân từ thương hiệu đến người tiêu dùng Việt. Sản phẩm hiện đã gần như 'cháy hàng', chỉ còn lại số ít tại một vài cửa hàng lớn", đại diện công ty cho biết.

Ngoài giày, các mẫu áo in hình lịch sử của các hãng thời trang nội địa cũng bán chạy, nhiều đơn quá tải phải hẹn trả sau cả tuần.

Đôi giày phiên bản đặc biệt của Pierre Cardin Paris Vietnam trên đường Hai Bà Trưng, quận 3. Ảnh: Tôn Thất

Không chỉ trong các lĩnh vực trên, không khí của ngày lễ lớn còn hiện diện trong từng chi tiết nhỏ của đời sống thường nhật. Ở một góc khác của thành phố, những ly cà phê của các thương hiệu như Cộng Cà Phê, Phê La, Lason... lần lượt thay áo mới cho bao bì bằng hình ảnh trống đồng, bản đồ Việt Nam, cùng các khẩu hiệu mạnh mẽ như "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình" hay "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam".

Đại diện một thương hiệu cho biết: "Chúng tôi muốn biến từng sản phẩm nhỏ nhất cũng mang tinh thần dân tộc, để khách hàng không chỉ uống cà phê mà còn cảm nhận được niềm tự hào."

Cảm hứng từ ngày thống nhất cũng lan sang lĩnh vực bán lẻ, nơi các chuỗi siêu thị nhanh chóng tận dụng thời điểm vàng để kích cầu tiêu dùng. Đại diện WinMart cho biết đang triển khai chuỗi ưu đãi đặc biệt như giảm giá đến 50%, mua 1 tặng 1, tặng quà khi mua đồ uống, thực phẩm chế biến sẵn và các sản phẩm du lịch. Người dùng Win còn được tiết kiệm 20% khi mua rau và thịt của hãng.

Siêu thị ở TP HCM khuyến mãi lớn dịp 30/4. Ảnh: Thi Hà

Các hệ thống như GO!, Big C, Lottemart, MM Mega Market, Co.opmart cũng đồng loạt giảm giá lên đến 50% cho hơn 1.000 mặt hàng, từ thực phẩm tươi sống, đồ uống giải nhiệt, đến quần áo thời trang và đặc sản địa phương. Hầu hết hãng dự báo sức mua dịp 30/4 năm nay sẽ tăng 15-20% so với cùng kỳ nhờ các chiêu thức kích cầu trên.

ThS Lê Anh Tú, Giám đốc điều hành iGem Agency, nhận định việc tận dụng ngày lễ lớn như 30/4 để ra mắt sản phẩm là cơ hội tốt để thương hiệu kết nối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu triển khai thiếu tinh tế có thể gây phản cảm.

Theo ông, lễ hội vốn gắn liền với cảm xúc và truyền thống. Do đó, chiến dịch thành công là khi thương hiệu chạm đúng cảm xúc người dân, đặc biệt là khơi dậy niềm tự hào dân tộc theo cách phù hợp với tinh thần thời đại. Năm nay, sức lan tỏa của ngày 30/4 càng lớn hơn khi được khơi gợi đồng thời từ Chính phủ và cộng đồng, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, nhất là với giới trẻ.

Thi Hà