Đũa kim loại 12 cm trong cổ họng người đàn ông suốt 8 năm

Trung QuốcCác bác sĩ tại tỉnh Liêu Ninh phẫu thuật lấy thành công chiếc đũa kim loại dài 12 cm nằm sâu trong vòm miệng một người đàn ông suốt 8 năm sau khi bệnh nhân vô tình nuốt phải lúc đang ăn.

Ca mổ diễn ra tại Bệnh viện Trung tâm thành phố Đại Liên vào đầu tháng 3, theo SCMP ngày 19/3. Câu chuyện hy hữu này đang gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua.

Tám năm trước, ông Vương, hiện 48 tuổi, vô tình nuốt phải chiếc đũa trong lúc ăn và uống rượu. Lúc đó, ông cảm thấy nghẹn ở cổ và đau họng ngắt quãng nhưng đường thở không bị ảnh hưởng. Khi đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật hở ở vùng cổ để lấy dị vật nhưng ông Vương từ chối, quyết định chung sống với chiếc đũa.

Chiếc đũa kim loại dài 12 cm được lấy ra thành công từ cổ họng người đàn ông ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Vốn là người nghiện rượu, người đàn ông cho biết trong 8 năm qua, thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của chiếc đũa song cố chịu đựng, cho rằng đó là phản ứng bình thường sau khi uống rượu. Tuy nhiên gần đây, ông Vương bắt đầu cảm thấy đau nhức mỗi khi thức dậy vào buổi sáng. Cơn đau trở nên dữ dội hơn mỗi khi nuốt, kèm cảm giác vướng víu. Ngay cả khi đã nghỉ ngơi lâu, các triệu chứng này vẫn không thuyên giảm. Nhận thấy điều bất thường, ông lập tức đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Hoàng Vệ Bằng cho biết: "Bệnh nhân nói có một chiếc đũa mắc kẹt trong họng. Tôi cứ ngỡ sự việc vừa mới xảy ra nhưng ông ấy khẳng định nó đã nằm ở đó từ 8 năm trước".

Kết quả khám cho thấy chiếc đũa kim loại nằm sâu trong vòm miệng mềm của bệnh nhân. Song lớp niêm mạc xung quanh may mắn không bị tổn thương nghiêm trọng và các cơ quan lân cận không bị di lệch. Các bác sĩ xác nhận dây thanh quản của bệnh nhân vẫn hoạt động bình thường. Do ông Vương không đồng ý phẫu thuật hở ở vùng cổ, các bác sĩ đã lên phương án can thiệp tối thiểu để lấy dị vật qua đường miệng. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi với lượng máu mất không đáng kể. Chiếc đũa kim loại dài 12 cm cuối cùng đã được đưa ra ngoài thành công. Ông Vương hồi phục tốt và được xuất viện vài ngày sau đó.

Tại Trung Quốc, những bản tin về việc nuốt phải dị vật kỳ lạ thường thu hút sự quan tâm của dư luận. Năm ngoái, một người đàn ông 64 tuổi tại tỉnh An Huy cũng phải phẫu thuật để lấy một chiếc bàn chải đánh răng nằm trong dạ dày suốt 52 năm. Người này cho biết đã nuốt nhầm nó từ thời trẻ nhưng giữ kín bí mật vì sợ bị cha mẹ trách phạt.

Hình ảnh X-quang cho thấy dị vật kim loại mắc kẹt trong cổ họng người đàn ông. Ảnh: Baidu

Bình Minh (Theo SCMP, Sina)