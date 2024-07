Đưa khóa đào tạo sức khỏe tinh thần từ Six Seconds về Việt Nam

TP HCMSix Seconds và đơn vị nhận chuyển giao tại Việt Nam vừa ký kết hợp tác triển khai chương trình đào tạo "Sức khỏe tinh thần" (Mental Health Training), hôm 16/7.

Lễ ký kết đánh dấu lần đầu tiên chương trình đào tạo về sức khỏe tinh thần trên nền tảng thực hành trí tuệ cảm xúc của tổ chức Six Seconds - một trong những tổ chức nghiên cứu trí tuệ cảm xúc (EQ) lớn nhất thế giới, với bề dày hơn 25 năm - có mặt tại Việt Nam. Chương trình đào tạo nhằm hỗ trợ người Việt nâng cao nhận thức và cải thiện sức khỏe tinh thần, cũng như góp phần giải quyết tình trạng suy giảm trí tuệ cảm xúc, yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến thành công và hạnh phúc của mỗi người.

Đại diện Hà Hà My - đơn vị được chuyển giao chương trình tại Việt Nam và Six Seconds ký kết thỏa thuận hợp tác tại TP HCM, 16/7. Ảnh: Andy

Theo đó, mỗi khóa học sẽ kéo dài 70 giờ đào tạo. Học viên được cung cấp kiến thức nền tảng và thực hành dưới sự giám sát của các giảng viên đã được đào tạo và công nhận chính thức từ Six Seconds để hoàn tất chứng nhận "Mental Health Educator" (Nhà giáo dục sức khỏe tâm thần).

Bà Huỳnh Huyền Trân, Giám đốc Đào tạo chương trình "Sức khỏe tinh thần" cho biết, trong bốn năm qua, thế giới ghi nhận tình trạng kiệt sức tăng cao trong 65% lĩnh vực ngành nghề được khảo sát. Trong đó, khu vực châu Á hiện ghi nhận điểm số trí tuệ cảm xúc ở mức thấp nhất trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng sức khỏe tinh thần và cảm xúc của thế hệ Z. Tại nơi làm việc, 53,7% Gen Z có mức độ hài lòng thấp - báo hiệu nguy cơ bị mất sự gắn kết và kiệt sức ở những người lao động trẻ. "Đây cũng là một trong những lý do quan trọng để chúng tôi nỗ lực mang các chương trình đào tạo 'Sức khỏe tinh thần' trên nền tảng EQ trí tuệ cảm xúc của Six Seconds về Việt Nam", bà Trân cho biết.

Bà Huỳnh Huyền Trân, Giám đốc Đào tạo của chương trình "Sức khỏe tinh thần". Ảnh: Andy

Đại diện đơn vị được chuyển giao chương trình, bà Trần Thái Hà (Giám đốc Công ty Hà Hà My) kiêm Giám đốc chương trình "Sức khỏe tinh thần" tại Việt Nam cho rằng, châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng có các điểm số kỹ năng đều dưới mức trung bình 100, vì thế đầu tư nhiều hơn vào giáo dục, thực hành cảm xúc EQ là rất cần thiết.

"Nhận thấy tầm quan trọng của việc phải có các chương trình chuyên sâu về sức khỏe tinh thần từ các chuyên gia uy tín trên thế giới, chúng tôi đã nỗ lực không ngừng trong suốt 3 năm để cùng Six Seconds đi đến thỏa thuận hợp tác chương trình đào tạo 'Sức khỏe tinh thần' thuần Việt đầu tiên và độc quyền tại Việt Nam", bà Hà nói.

Bà Trần Thái Hà - Giám đốc chương trình "Sức khỏe tinh thần" tại Việt Nam. Ảnh: Andy

Tham dự buổi ký kết, Tiến sĩ giáo dục Sue McNamara, Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Six Seconds cho biết, tổ chức này có tầm nhìn hướng đến một tỷ người trên thế giới thực hành EQ đến năm 2039. Six Seconds tin tưởng sự chuyển giao này sẽ tạo ra một chương trình đào tạo sức khỏe tinh thần thuần Việt chất lượng nhờ sự am hiểu đặc điểm, bối cảnh địa phương và tâm lý người Việt. Từ đó, việc trang bị kiến thức về trí tuệ cảm xúc để chủ động nâng cao sức khỏe tinh thần cho bản thân và gia đình trở nên dễ dàng hơn với bất kỳ người Việt nào trong bối cảnh quá nhiều biến động như hiện nay.

Với mục tiêu giúp mọi người nâng cao sức khỏe tinh thần và biết cách sống bình an, hạnh phúc, Hà Hà My có nhiều chương trình đào tạo, trang bị các kiến thức mang tính ứng dụng dựa trên nền tảng kiến thức trí tuệ cảm xúc (EQ) và lối sống thực hành tỉnh thức (Mindfulness). Đặc biệt Mental Health Training hướng tới giúp từng cá nhân có thể vững vàng trước cuộc sống quá nhiều biến động, góp phần tạo ra một thế hệ người Việt với năng lực và chuẩn mực nghề nghiệp chuẩn quốc tế.

Kim Kim