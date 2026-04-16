Dưa hấu 3.000 đồng một kg, nông dân lỗ nặng

Quảng TrịNhiều ruộng dưa hấu ở xã Nam Trạch đến kỳ thu hoạch, nông dân bán chưa đến 3.000 đồng mỗi kg, thấp hơn chi phí đầu tư.

Chiều ngày giữa tháng 4, trời dịu nắng, ông Phạm Văn Sáu, xã Nam Trạch thuê gần 30 nhân công với giá 40.000 đồng mỗi giờ, thu hoạch 1,7 ha dưa đã chín. Đây là thời điểm hết nắng gắt nên quả dưa không bị khô héo.

Ruộng dưa của ông Sáu được nhân công thu hoạch quả cho lên xe tải chở ra đường lớn bán cho thương lái giá 2.900 đồng mỗi kg. Ảnh: Đắc Thành

Họ xuống ruộng dùng kéo cắt quả luống hết này, chuyển qua luống khác. Mỗi luống dưa hai người đi trước cắt rời khỏi thân cây, người đi sau chất đống. Quả nằm lăn lóc trên ruộng, sau đó cho lên xe trung chuyển ra đường cách gần 1 km bán cho thương lái.

Vụ đông xuân này ông Sáu thuê đất trồng dưa hấu Apolo 66, chi phí đầu tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu bơm nước tưới hơn 170 triệu đồng, chưa kể công lao động. Từ lúc xuống giống sau Tết Nguyên đán đến lúc gần thu hoạch, thời tiết nắng nóng, không có mưa. Ông hàng ngày bơm nước, tỷ lệ đậu đạt cao, năng suất 20 tấn 1 hecta.

Ông Sáu nhẩm tính với diện tích 1,7 ha, đầu tư gần 170 triệu đồng. Sau hai tháng chăm sóc, thu được khoảng 40 tấn, bán với giá 2.900 đồng mỗi kg, thu gần 120 triệu đồng, lỗ khoảng 50 triệu đồng. "Đây là năm thứ 2 liên tiếp người trồng dưa xã Nam Trạch thua lỗ nặng. Năm trước mất mùa, mất giá, năm nay được mùa nhưng giá rẻ", người nông dân 10 năm trồng dưa hấu nói, cho hay vụ dưa này huy vọng giá bán cao, vớt vát vụ dưa năm trước, ai ngờ lỗ nặng.

Ông Hoàng Văn Hiền, thuê 2 hecta trồng dưa hấu dưa hấu giống Apolo 66, cách nhà gần 10 km. Để chăm sóc, ông dựng lều ăn ở tại ruộng, thời tiết nắng nóng, ít mưa nhưng được tưới nước thường xuyên nên quả to, đều. Hiện quả chín nhưng không có người mua. "Tôi gọi cho nhiều thương lái nhưng họ không mua, vì dưa chín đồng loạt, không có nơi tiêu thụ", ông nói.

Ông Hiền trồng 2 hecta dưa hấu, đến nay quả chín nhưng không có thương lái thu mua. Ảnh: Đắc Thành

Ông Hiền dự tính vài ngày tới không có thương lái mua thì phải thu hoạch đem bán lẻ mong vớt vát đồng nào hay đồng đó. "Vì dưa hấu chín phải hái, nếu không gặp trận mưa, nắng lên bị nứt nẻ hư hỏng", ông Hiền có 20 năm trồng dưa hấu nói.

Tương tự, hơn 2 hecta dưa hấu giống Apolo 66 của ông Lê Văn Minh, xã Nam Trạch cũng đến kỳ thu hoạch. Chiều qua thương lái đến mua giá 3.000 đồng/kg loại 1, quả nặng hơn 2 kg trở lên. Theo thỏa thuận, ông thuê nhân công đến thu hoạch nhưng thương lái "bẻ kèo".

Ông Minh liên hệ nhiều nơi để bán số dưa nhằm vớt vát vốn để vụ hè thu trồng tiếp nhưng chưa ai nhận lời. Trường hợp không ai mua, ông mang đi bán lẻ. "Hai năm trước thương lái các tỉnh đưa xe tải hàng chục tấn đến mua giá hơn 6.000 đồng, nối đuôi nhau chở đi. Còn nay chủ yếu xe tải 1,5-5 tấn chở đi các xã miền núi", ông nói.

Nhiều quả dưa chín, thời tiết nắng nóng bị hư hỏng. Ảnh: Đắc Thành

Anh Lê Chiến, một thương lái, cho biết mỗi ngày thu mua khoảng 80 tấn dưa, đưa ra miền Bắc tiêu thụ. Năm nay, dưa Quảng Trị thu hoạch trùng thời điểm với các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và Đà Nẵng vào vụ. Dưa tiêu thụ trong nước, không xuất ra nước ngoài nên nguồn cung lớn trong khi nhu cầu thấp khiến giá giảm mạnh.

Xã Nam Trạch là vùng chuyên canh trồng dưa hấu lớn nhất tỉnh Quảng Trị. Hộ trồng ít nhất 1 hecta, hộ nhiều 4 hecta, trên đất phù sa bồi. Mỗi cây, nông dân để ba nhánh, cho hai quả, nặng từ 2 đến 7 kg.

Quả dưa có đặc điểm ruột chắc giòn, nặng, ngọt nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Người dân Nam Trạch mỗi năm thuê đất canh tác, hết mùa chuyển đến đến nơi khác. Sau hơn 5 năm họ mới quay lại, vì dưa hấu trồng liên tục không phát triển, nhiều sâu bệnh.

Dưa hấu Quảng Trị rớt giá, nông dân lỗ nặng Nông dân thu hoạch dưa hấu bán giá rẻ. Video: Đắc Thành

Ông Lê Đình San, Chủ tịch Hội nông dân xã Nam Trạch, cho biết vụ dưa năm nay xã trồng gần 300 hecta, năng suất cao. Hiện giá 3.000 đồng mỗi kg quá thấp so với giá thành nông dân đầu tư. Vụ dưa thua lỗ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, tái đầu tư vụ tiếp theo.

Đắc Thành