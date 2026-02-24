Đưa hàng nghìn sĩ quan quân đội về cấp xã

Cả nước đã bố trí xong 3.319 chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; các chức danh còn lại đạt 19-54% và đang tiếp tục được kiện toàn.

Báo cáo về tình hình hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ cho biết đến ngày 13/2, hàng nghìn sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp đã được sắp xếp, điều động về Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu.

Trong đó, chỉ huy trưởng đã được kiện toàn 100%; phó chỉ huy trưởng đạt 40%; chính trị viên phó đạt 54%; trợ lý đạt 19%.

Theo Bộ Nội vụ, việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc trên cả nước. Một số địa phương thực hiện với quy mô lớn như Hà Nội, Cần Thơ, An Giang, Lâm Đồng, Đồng Nai, góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực ở cơ sở.

Chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy Biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị vận chuyển đồ thiết yếu tặng cho người dân, tháng 8/2025. Ảnh: Đắc Thành

Chủ trương đưa sĩ quan quân đội tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất cuối tháng 12/2025. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng được giao xây dựng đề án, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý I/2026.

Cấp ủy địa phương được yêu cầu sớm kiện toàn đủ số lượng cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; rà soát đội ngũ chỉ huy trưởng để bảo đảm tiêu chuẩn trình độ đại học ngành quân sự cơ sở, cao cấp lý luận chính trị và quy hoạch chức danh. Quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý đồng thời là quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Hồng Chiêu