Đưa giáo viên mầm non vào gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Ước tính 30.000 giáo viên mầm non tư thục sẽ được hỗ trợ 5,4 triệu đồng trong ba tháng từ gói an sinh xã hội do tác động của Covid-19.