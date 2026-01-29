Dừa dát vàng, tạo bonsai hình ngựa hút khách

Trong khu vườn trên đường Trương Văn Đa (phường Bình Lợi, TP HCM), anh Đậu Thanh Tùng trưng bày hàng trăm gốc dừa kiểng được tạo hình ngựa, linh vật Tết Bính Ngọ. Đây là năm thứ 7 anh làm dừa bonsai hình các con giáp.
Để có những chậu dừa bonsai, từ nửa năm trước anh Tùng nhập giống dừa xiêm ở trong vùng về ươm, khi cây cao khoảng 15 đến 20 cm thì bắt đầu tạo hình. Suốt thời gian lên giống, người thợ phải uốn lá, làm rễ, đôn gốc dừa... cho dáng đẹp.
“Chỉ cần làm gãy chồi non là coi như bỏ. Công đoạn nào cũng phải canh đúng thời điểm”, anh Tùng nói.
Cách đó hơn 50 km, xưởng của anh Anh Tú (28 tuổi) ở TP Biên Hoà cũ làm hàng trăm quả dừa dát vàng. Dịp Tết này, xưởng làm 7.000 quả mạ vàng, tăng hơn 20% so với năm trước. "Năm nay nhiều đơn hàng hơn nhưng chủ yếu là bán sỉ nên giá không tăng nhiều", anh Tú nói.
Những quả dừa vàng óng, gắn hình hoa, nơ, rồng phượng, tài lộc được bán với giá từ 350.000 đến 1,2 triệu đồng mỗi cặp.
Ba năm nay, khoảng hai tháng trước Tết, cơ sở của anh Tuấn Tuyên ở xã Trừ Văn Thố, TP HCM cũng tất bật làm dừa dát vàng. Dịp này xưởng làm 1.000 quả tăng gấp 4 lần so với năm ngoái, chủ yếu giao sỉ cho khách ở TP HCM và các tỉnh lân cận.
Dừa là trái "đầy nước đầy thịt", biểu trưng cho sự sung túc, không thiếu thốn, dát thêm vàng mang ý nghĩa tài lộc. "Vì vậy nên mặt hàng này năm nào cũng hút khách, mọi người phải làm đến tối để kịp đơn", chủ xưởng giải thích.
Quỳnh Trần