Dừa dát vàng, tạo bonsai hình ngựa hút khách

Để có những chậu dừa bonsai, từ nửa năm trước anh Tùng nhập giống dừa xiêm ở trong vùng về ươm, khi cây cao khoảng 15 đến 20 cm thì bắt đầu tạo hình. Suốt thời gian lên giống, người thợ phải uốn lá, làm rễ, đôn gốc dừa... cho dáng đẹp.

“Chỉ cần làm gãy chồi non là coi như bỏ. Công đoạn nào cũng phải canh đúng thời điểm”, anh Tùng nói.